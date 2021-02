Quieren transparencia en contrato con empresa encargada de Programa Escudo

León, Guanajuato.- Integrantes ciudadanos del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Observatorio Ciudadano de León se pronunciaron por transparentar contratos con Seguritech.

Los empresarios Jorge Ramírez Hernández y José Arturo Sánchez Castellanos, así como la presidenta del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Rocío Naveja Oliva, coincidieron en que el Estado informe todo lo que no ponga en riesgo la seguridad.

Dijeron no conocer de la existencia de un nuevo contrato celebrado con Seguritech en 2019 por concepto de “Servicio Integral de Enlace y Monitoreo”, el cual fue reservado por cinco años (hasta diciembre del 2024) y del que en solicitud de información aparte de AM también se negaron a informar sobre el monto.

Además el primer contrato firmado con Seguritech en diciembre de 2012, relacionado al programa “Escudo”, fue reservado otros 6 meses (a junio 2021).

“Evidentemente hay partes de un contrato relativo a la seguridad que no pueden darse a conocer abiertamente, sobre todo aquellas que estén relacionadas con la tecnología y metodología para poder ubicar y perseguir a los delincuentes.

“Pero también hay otras que sí deben de conocerse, entre ellas los montos, plazos, penalidades, garantías, etc. en mi opinión esas partes no deberían de reservarse”, señaló Sánchez Castellanos, actual precandidato a Síndico por el PAN en León.

En el caso del contrato celebrado en 2019 comentó que recuerda que se estaba negociando para el mantenimiento de la fibra óptica, pero no hubo más información.

Destacó que la fibra óptica instalada es lo que más vale del contrato de 2012, pues esa no se convierte en obsoleta y representa un gran activo para el estado en materia de comunicación en general, no sólo en materia de seguridad, pero igualmente en ese caso no ve problema en informar montos y alcances.

Anotó que en la próxima reunión del Consejo de Participación Social en Seguridad (que es otro distinto al Consejo Estatal de Seguridad) solicitarán más información.

Urgen transparencia

Jorge Ramírez, expresidente de Coparmex, comentó que, sin tener más detalles, entiende que el nuevo contrato con Seguritech fue para darle mantenimiento a la infraestructura que el Estado se quedó después del contrato de arrendamiento.

“En mi opinión este tipo de temas se deberían de transparentar más, dentro de la reserva que debe haber por seguridad, sí de alguna forma los términos generales de los contratos que digan los alcances y montos, estoy a favor de que se publicite”.

Tampoco tienen información, anotó, si ese contrato del 2019 sigue vigente o no.

“Como miembro de un equipo en el Consejo Estatal de Seguridad esperaría que la información que sí se puede abrir porque no es estratégica, así que se haga”, indicó.

Consideró que siempre es bueno contar con herramientas tecnológicas para el combate de los delitos, dijo, y los resultados deben de darlos quienes las operan.

La presidenta del OCL, Rocío Naveja, demandó transparencia no sólo en la información, sino desde la planeación, los proceso de contratación y ejecución.

“En el caso de Escudo Urbano de Jalisco las decisiones de las adquisiciones participaron por lo menos seis cámaras empresariales. En Querétaro está tan abierto que hasta CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) participa en su Centro de Análisis e Inteligencia para la Seguridad (el C5) para el desarrollo de tecnología. Es importante la apertura de la información, la transparencia”, dijo.

Indicó que no se piden detalles de cómo lo utilizan, pero sí saber qué se contrata.

“Es fundamental que haya información sobre la extensión de un contrato, sobre todo porque históricamente la contratación (Escudo) había sido muy señalada”, concluyó.