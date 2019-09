¿Quieres ser emprendedor? Dan secretos para el éxito

León.- Para emprender no existe una receta, creer en tu propuesta de negocio, cambiarlo, mejorarlo, aprender del fracaso fueron algunos de los consejos que expertos dieron para ir de la idea al negocio.

Este fue el tema central del Foro AM City Center León en su segunda edición realizada este miércoles. Abrir el negocio que está en tu mente, fue el punto de partida con el que ponentes dieron herramientas para quienes están en desarrollo de un modelo de negocio.

Víctor Manuel Barreiro García, vicepresidente de MRP firma a cargo del desarrollo City Center.

Desde su experiencia en el mundo inmobiliario sugirió tener ideas claras, escuchar a quien ha desarrollado sus modelos.

Hablamos de gente que supo cómo enfrentar los retos pasar de una buena idea a un negocio exitoso”.

Por qué fallan

Ingresos insuficientes Falta de indicadores Falta de proceso de análisis Planeación deficiente Problemas en la ejecución

Sin receta para el éxito

Un emprendimiento no es sostenible si no tiene impacto social, sin ese ingrediente difícilmente van a sobrevivir, refirió Gabriela Cárdenas Cervantes, directora de Starup México campus Bajío.

En su ponencia “Mitos y realidades del intraemprendimiento”, fue clara; no hay receta secreta para el éxito. El emprendedor debe creer en su propuesta de negocio, estar preparado -en caso de ser necesario-, en cambiar el modelo de negocio.

El emprendedor le tiene miedo al éxito, a reinventarse para estar en el agrado de los usuarios”, señaló Cárdenas Cervantes.

Para ello, aconsejó que los modelos de negocios deben diversificar sus ingresos, sin olvidar invertir en la gente, dar beneficios, programas de lealtad.

Entre los mitos que derribó la directora de Starup Bajío fue que el emprendimiento es sólo para genios, para los que tienen buena suerte, exclusivos de los grandes corporativos.

Jóvenes interesados en el empredimiento durante el foro.

Deben tener disposición a perder tiempo, dinero, mercado, prestigio. Enfóquense en los dolores del mercado, en una industria, para enfocarse en desarrollar una propuesta”.

No todo tiene que ser nuevo se puede emprender dentro de un negocio ya existente, la especialista detalló que emprender no termina cuando una empresa ya está en funcionamiento, ahí surge el intraemprendimiento.

Nace de las mejoras a los productos impulsadas por los propios empleados, a partir de negocios alternos, inversión, adopción de empresas emergentes para generar las soluciones que necesita la empresa.

Derriban mitos

Los emprendedores Irving Rivera, director de Solena, y Jennifer Reyna, CEO de Gaszen, rompieron los mitos en torno al emprendimiento desde su experiencia en un panel de opinión.

En ambos casos la inquietud de hacer algo diferente y estar inconforme con la manera en que se administran los servicios y la riqueza de la tierra los llevó a desarrollar en el caso de Solona un laboratorio para mejorar y aprovechar el suelo, producto para el sector agroalimentos. En el caso de Gaszen es una aplicación con la que se puede revisar el consumo y carga del gas.

“Nunca vas a tener las cosas planeadas, todos los días quieres tirar la toalla y todos los días deben trabajar para no hacerlo”, reconoció Irving Rivera.

Una de las reflexiones fue salir de la norma para emprender.

Algo que le gusta pensar, es que todo lo que hacen es para un propósito más grande, va a llegar el momento en que Solena lo sobrepase y deba dejarlo crecer.

La recomendación del emprendedor fue conocer al usuario, “todos los días dedícate a romper los fracasos. El éxito no ocupa definirse sin embargo el camino al fracaso está definido”.

Por su parte Jennifer Reyna, quien está a cargo de la aplicación Gaszen, expuso que la desconfianza en las gaseras fue el punto de partida para identificar la necesidad.

En el camino descubrió que esta industria es corrupta, cuando desarrollaron la aplicación su primer opción fueron las empresas gaseras, sin embargo rechazan la iniciativa por no estar interesados en hacer felices a sus clientes.

Actualmente la aplicación de control de consumo de gas la han exportado a tres países, y se enfocan ahora en el ámbito corporativo.

El principal reto es validar la idea, reconocer si realmente soluciona un problema. Pon tu idea en papel, platica, haz experimentos de lo que quieres hacer con un prototipo. Si no funciona deben ser ágiles, hacer cambios en el modelo de negocio ”, recomendó.

Uno de los puntos débiles en el emprendimiento es que no se tienen métricas, los inversionistas necesitan claridad: cómo estás ganando y perdiendo dinero. No estamos acostumbrados a llevar esta medición.

Los errores que llevan al fracaso

El único error en el emprendimiento es no equivocarse, así inició su ponencia Antonio Reus Montaño, director del parque Agrobioteg.

De manera animada comparó el descubrimiento de América con el trabajo que deben hacer los emprendedores. Para vender una idea, conseguir financiamiento, además de sortear problemas.

Todos estamos emprendiendo, es una actividad en pro de conseguir algo que queremos. Si no haces nada, no te equivocas. Debemos entonces romper miedo”, sugirió.

Para ello se debe buscar un mercado que acepte la idea emprendedora, estando conscientes de que no creamos cosas para nosotros, sino para los demás. Con humildad escuchar para desarrollar, si dejas de escuchar dejas de aprender, advirtió el titular de Agrobioteg.

Para el fracaso no hay asesoría, cuando ocurre no se tiene un plan, debes moverte y volver al mercado, tiene que haber un tema de enfoque para detectar oportunidades. Rendirse en todo caso no es la opción, expuso Reus Montaño.

Solo puedes fracasar cuando lo intentas, fracasar -en sí- no te hace fracasado. Separemos a la persona de sus equivocaciones”.

‘No están solos’

Los leoneses tenemos un gen emprendedor, sin embargo nos da miedo correr riesgos, preferimos copiar al que le está yendo bien, definió Omar Silva Palancares.

El titular de la Dirección de Innovación de León, estuvo a cargo de dar a conocer el ecosistema de emprendimiento que existe en la ciudad a través de la charla “quiero emprender, quién me ayuda”.

Silva Palancares explicó que hay una gran área de oportunidad para generar nuevos modelos de negocio, entre los sectores está la nanotecnología, materiales avanzados y seguridad cibernética.

Una de las ventajas que tienen los creativos es que la ciudad cuenta con un ecosistema que ayuda a ser emprendedor empírico, señaló.

Para ello lo verdaderamente importante dijo, es que la idea llegue al mercado; generar una cultura en torno a la innovación, identificar nuevas oportunidades de negocio, integrar un equipo de trabajo, colaborar con otras personas que complementen la idea y tengan habilidades diferentes.

Entre los pasos a seguir para la ruta del emprendimiento nace en la idea, seguido de la incubación, pasar a la aceleración y validación de mercado, detalló.