Quiero fortalecer al PAN; no traicioné mis ideales: Javier Mendoza

Celaya.- El aspirante a la precandidatura del PAN a la alcaldía de Celaya, Javier Mendoza Márquez aseguró que no traicionó sus ideales al aceptar la invitación para contender en las próximas elecciones y se comprometió a no defraudar la confianza que le otorgó el panismo e incluso fortalecer al partido.

Sería incongruente y fallarle a tus ideales si no trabajáramos por nuestra tierra, por nuestra casa, por Celaya y privilegiáramos a los partidos políticos por sobre nuestra casa y nuestra comunidad, eso sí sería fallarle a los que han creído en nuestro proyecto independiente.

A la militancia del PAN les digo que aquí estoy para trabajar, chambear duro, arremangarme las mangas de la camisa, ensuciarme los zapatos, sudar con el trabajo que hagamos todos los días, a los militantes del PAN les digo que no los voy a defraudar, voy a corresponder a la confianza que han depositado en mí”, dijo.

Tras registrarse como aspirante panista a la precandidatura de la presidencia municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez calificó su proyecto como atípico y novedoso pero reiteró ser congruente con sus ideales.

El ex priista (al centro) admitió que hasta hace unos días era impensable ser aspirante a precandidato del PAN.

Quiero servirle a Celaya por sobre los partidos políticos y quiero fortalecer al PAN, es una institución y el andamiaje de México son las instituciones y hoy alguien las está destruyendo y todos sabemos quien es, después de un siglo que ha costado sangre, sudor y lágrimas construir las instituciones con sus debilidades y fortalezas”, señaló.

El ex alcalde de Celaya a principios de los años noventa, aseguró que su proyecto político comulga con los ideales del PAN aunque puntualizó que “en muchas ideas podemos disentir, pero en ese disentir podemos enriquecernos aunque el ideal es el mismo, el bien común y trabajar por el beneficio de los ciudadanos”.

A los panistas les digo que nos olvidemos de colores, ideologías, de intereses particulares o de grupo, hoy el proyecto se llama Celaya, se los digo a los panistas con toda humildad, responsabilidad y compromiso, vamos a trabajar por Celaya, para mejorar las condiciones de vida de los celayenses, para tener un Celaya más seguro, con más progreso, generación de empleos, inversiones y mejor movilidad.

Es un abanico de problemas que tenemos en Celaya y que hoy tenemos, de la mano todos los celayenses, trabajar para Celaya adelante, es nuestro momento, la historia nos marca que este momento es el nuestro”, comentó.

Javier Mendoza reconoció que tenía la intención de volver a participar en el proceso electoral con un proyecto independiente, sin embargo la pandemia dificultaría la recolección de 12 mil firmas para respaldar la candidatura.

Recordó que en septiembre un grupo de líderes panistas se le acercaron para analizar la posibilidad de una alianza estratégica con un proyecto ciudadano

Yo comenté con ellos que todavía estaba, en ese momento, con la posibilidad y ánimo de impulsar un proyecto independiente, sin embargo, llegado los tiempos el proyecto se convirtió en inviable a propósito de la crisis sanitaria por lo que decidimos no participar y retomamos el diálogo con nuestros amigos del PAN”, relató.

El ex candidato independiente en las elecciones pasadas, expuso que buscó integrar una planilla con una diversidad de perfiles que respondan “a las expectativas que tiene la ciudadanía de un proyecto novedoso y atípico pero que responde a las exigencias de la política actual”.

El PAN ha sido muy generoso e incluyente con nosotros, acordamos más que nombres pensar en perfiles, el PAN tiene muy buenos perfiles en su militancia, estuvimos analizándolos, analizamos los perfiles que yo propuse.

Lamenta ausencia de Elvira

Luego de que la presidenta municipal, Elvira Paniagua no asistiera al registro de Javier Mendoza en el Comité Directivo, el aspirante a la precandidatura expuso que respeta la decisión de la alcaldesa.

No sé por qué no fue, me hubiera gustado mucho que fuera, pero tuvimos la presencia de todos los últimos ex alcaldes. Rubí Laura no estuvo, pero me habló por teléfono en la mañana”, mencionó.

El lunes, Elvira Paniagua afirmó que esperará los tiempos electorales para darle el respaldo a Javier Mendoza.

Mis respetos para la señora, no sé las causas por las que no haya querido o no haya podido asistir, yo la entiendo y la respeto.

Javier Mendoza anticipó que una vez que el PAN valide su precandidatura, podrá reunirse con varios sectores sociales pero anticipó que este viernes se reunirá con el sector empresarial.

He platicado vía telefónica y el viernes tengo reuniones con ellos, Ismael Pérez Ordaz me hizo el favor de acompañarme y Jesús Torres Ramos, presidente del CCE, me escribió y seguramente comenzaré a platicar con ellos a partir del viernes”, indicó.

Era impensable hasta hace algunos días pero la política es tiempo y circunstancia. En la política no hay sorpresas, hay sorprendidos, a mi no me sorprende que haya pasado esto porque la política es tiempo y circunstancia

De igual forma reveló que le hubiera gustado que el actual coordinador de la fracción independiente en el Ayuntamiento, Mauricio Hernández fuera el candidato a la alcaldía, pero anticipó que será una pieza clave en una posible administración pública.

A mi me hubiera encantado que el doctor Mauricio Hernández estuviera en mi lugar, yo creo que es un perfil muy superior a mi, pero por cuestiones familiares, de sus empresas y proyectos académicos muy personales y respetables, no tuvo la oportunidad de participar pero definitivamente será un bastión muy importante en el proyecto de administración si en su momento los panistas y más adelante la ciudadanía nos favorece con su aceptación”, resaltó.

La convocatoria del PAN para el registro de aspirantes a las precandidaturas termina el próximo viernes y posteriormente la Comisión Permanente emitirá su resolución y del 24 de diciembre al 31 de enero serán las precampañas. Del primero de febrero al 4 de abril habrá una veda electoral y el 5 de abril arrancan las campañas electorales para que el 6 de junio se realicen las elecciones.

