Quitan acordonamientos en Celaya con semáforo amarillo

Celaya.- El cambio de semáforo de reactivación económica de naranja a amarillo, implicó que se reabrieran los espacios públicos en Celaya además de bares, cantinas y centros de convivencia y extensión de días, horarios y capacidad en giros comerciales.

El director de Protección Civil de Celaya, Luis Ramón Ortiz Oropeza informó que durante el transcurso de esta semana se aplicarán los lineamientos del semáforo estatal amarillo a nivel municipal.

Tras cinco meses de que el gobierno municipal acordonó el Jardín Principal y otros espacios públicos como la Calzada Independencia y la Plaza de San Agustín, la mañana del lunes, personal de Protección Civil retiró las cintas de precaución que ya habían sido retiradas por la misma ciudadanía en innumerables ocasiones.

Luis Ramón Ortiz señaló que, si bien los lineamientos del semáforo estatal de reactivación económica prohíben que haya aglomeraciones en los espacios públicos al aire libre, la dirección a su cargo no cuenta con personal para revisar todos los sitios.

Los cuidados en la salud son responsabilidad de todos. Nosotros como gobierno municipal estamos haciendo mucha difusión en cuanto al semáforo y lo que se puede y no hacer, pero nosotros no tenemos gente para estar en todos los espacios, en todos los horarios.

El decreto de medidas generales de seguridad y salud para la reactivación de los establecimientos en Celaya, actualizado el 7 de agosto, establece que cuando el semáforo estatal esté en amarillo los restaurantes-bar, hoteles, comercios al por menor, plazas comerciales, servicios de apoyo a negocios, iglesias y centros de culto y espacios públicos cerrados, podrán operar al 75 por ciento de su capacidad.

Mientras que los gimnasios y clubes deportivos lo podrán hacer al 60 por ciento de su capacidad y los eventos sociales, cines, teatros, bares, cantinas y centros de convivencia a la mitad de su capacidad.

Además, el comercio popular en Celaya aumentará un día más sus jornadas laborales y ahora podrán instalarse cinco días desde el martes hasta el sábado.

El funcionario señaló que desde la dirección de Protección Civil revisarán que se continúen con los controles sanitarios que implican el control de temperatura, aplicación de alcohol en gel y uso de tapetes sanitizantes en dependencias gubernamentales y en los negocios.

El titular de Protección Civil admitió que en Celaya no se han podido reducir el número de casos confirmados diariamente por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en las medidas de prevención para evitar la propagación del virus.

No ha disminuido, lo que entiendo es que se mantiene en la misma línea, hablar de porcentajes de camas en hospitales no tengo el dato, es muy variable de un día a otro, pero sigue habiendo casos y defunciones y altas por mejoría, pero no hemos salido de la pandemia, el virus no distingue colores del semáforo”, afirmó.