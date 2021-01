REALIZAN MÁS DE MIL CIRUGÍAS EN CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN

Irapuato, Gto.- 01 de enero de 2021.- Más de mil cirugías se hicieron a perritos

y gatitos, durante las cinco campañas de esterilización gratuitas que se

realizaron en las instalaciones de la Coordinación de Atención y Protección

Animal (CANI), durante este año.



“Es una parte importante para evitar una reproducción no deseada, no siempre

hay una crianza responsable y el problema es que los vamos a regalar, que la

vecina quiere y no siempre es una tenencia responsable y terminan en

abandono o en circunstancias de maltrato”, explicó.