RECOMIENDAN ENJUAGUE BUCAL PARA PREVENIR CORONAVIRUS

Irapuato, Gto. 17 de noviembre de 2020.- Utilizar enjuague bucal puede ayudar

a disminuir la carga del coronavirus, señalan estudios científicos que se realizaron

en algunas partes del mundo.



La directora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) e

integrante del Consejo Ciudadano de Reactivación Económica, Gabriela Olmedo,

informó que existen algunos ensayos clínicos que demuestran la efectividad en el

uso de los enjuagues bucales ante el virus.



“Se ha visto que, en 30 segundos de estar en contacto con enjuague, se

desintegra y no puede infectar, en algunos lados como Japón es una rutina de

higiene, además del cubreboca, no hacer reuniones, no hablar en el transporte”,

indicó.