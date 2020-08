Reabren Iglesias está domingo en Irapuato

Irapuato.- A través de sus redes sociales, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, informó que este domingo 9 de agosto, reabrirán las iglesias, pero con ciertas medidas sanitarias.

Vamos a abrir nuestras iglesias para celebrar la eucaristía, para encontrarnos unos con otros, será un nivel reducido, a un 25% de la capacidad de nuestros templos o lugares preparados conforme lo pide la norma litúrgica y las exigencias sanitarias, no es que la pandemia haya pasado, no es que ya no se corra peligro, sí es la oportunidad de encontrarnos entorno a la mesa del señor”, dijo.