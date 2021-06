Guanajuato-. La entrega de laptops del programa "Mi CompuGto" se retomará, pero para los beneficiarios que fueron aceptados porque cumplen con los requisitos. El programa había sido suspendido debido a las restricciones del proceso electoral.

La coordinadora de Becas Estatales del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato (JuventudEsGto), Rosa María Campos Delgado, informó que se entregarán dos mil 200 equipos antes de que concluya este mes.

Agregó que para el resto de los beneficiarios que aún no hayan recibido su equipo será a partir del siguiente periodo escolar que se dé continuidad, esto es el próximo mes de agosto cuando se tiene previsto el arranque del nuevo ciclo.

La recomendación yo creo que más bien es que estén al pendiente de las instrucciones, se les dio ya una instrucción de actualiza tus datos o checa con la escuela que revisen o estén al pendiente de sus correos electrónicos o de sus teléfonos porque ahí es donde les estamos haciendo llegar la información, en caso de que alguno no pueda acudir porque también es el caso, ya que los estamos citando de los 46 municipios hay algunos que nos dicen, hay no me queda muy lejos o no tengo el dinero, etc. Nosotros te vamos a contactar y ver por qué vía te lo vamos a entregar ``., puntualizó.