Realiza Jesús recorrido en El Zapote en medio de polémica

Celaya.- En medio de una polémica, la Parroquia de la Asunción ubicada en el Barrio del Zapote realizó un recorrido con Jesús Nazareno, el padre Cris Rico, Jesús representado por un fiel y 11 actores más.

Eran cinco soldados romanos, tres apóstoles y tres Marías quienes acompañaron con la distancia adecuada a Jesús por las calles principales del Barrio: Arrollo Ch., Tenochtitlan, Tampico y 16 de Septiembre.

Salieron de la parroquia, dieron una vuelta sin oración ni música, sólo el sonido de los tambores y sin detenerse.

Esta acción desató polémica en redes sociales, pues muchas personas señalaron que no era propicio hacer este tipo de recorridos porque hace que la gente salga de su casa, además estaban “violando” el decreto de no salir de su casa.

También señalaron que era un acto de irresponsabilidad que salieran, pues era más factible la propagación del virus que tiene a todos encerrados.

Por otro lado, más gente defendió la acción del padre, señalando que él avisó que no podían seguir el recorrido, por eso solo se limitaron a verlo desde su casa o a través de redes sociales.

Muchos más señalaron que estaban guardando su respectiva distancia, además de que fue un pequeño grupo de personas y no era riesgo.

La gente al ver el recorrido salió de sus hogares, otros más lo vieron desde sus ventanas o techos, mientras Jesús caminaba, aprovecharon para persignarse.

Casi al finalizar el recorrido, dos camionetas de Protección Civil estaban al final de la gente y al llegar al templo se acercaron para hablar con el padre, donde se pudo escuchar que levantarían un reporte por no acatar las normas establecidas.

Llegó Protección Civil y luego este malentendido que surgió, estamos trabajando por el bien de la ciudad, el malentendido fue porque decidimos salir con Jesús Nazareno, fueron trece personas las que salieron antes de hacer el viacrucis, eso lo asumo como párroco, salimos a recorrer la calle, al finalizar se acercó Protección Civil y me dijeron que con estas acciones se suscita o invita al as personas a que salgan de sus casas, me llamó la atención porque Protección Civil llegó de manera aparatosa, con las camionetas y eso fomentó más la salida de las personas”

Cris Rico/Sacerdote