Realizan marcha por la paz social en Irapuato

Irapuato.- Con un llamado de apostar por la seguridad y la paz en todos los ámbitos de la sociedad, se realizó la octava edición de la Feria por la Paz en Irapuato en las instalaciones del Parque Irekua.

El evento inició con una misa celebrada por el Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, quien en su mensaje destacó que construir la paz es el principal deseo de la sociedad, sobre todo en tiempos en los que la inseguridad, la violencia y la corrupción están tan presentes.

La paz no es la pasividad, no es la indiferencia ante los problemas, no es la apatía frente a las grandes necesidades, no es la paz que oculta la injusticia, que oculta la corrupción, no es la paz de los que quieren acallar la mentira, no es esa verdadera paz”, enfatizó.