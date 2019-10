Realizarán Segunda Semana de Ciencia y Tecnología en el Ximhai

Celaya.- Con la finalidad de fomentar el apego por la ciencia y la tecnología en jóvenes, niños y adultos, además de impulsar la inclusión, se realizará la Segunda Semana de la Ciencia y Tecnología.

Será del 15 al 20 de octubre en el Centro Interactivo del Conocimiento Ximhai o conocido como tercera sección del Parque Xochipilli.

José Jorge Delgado, coordinador del Ximhai comentó que el centro interactivo.se basa en cinco conceptos que son ciencia, tecnología, cultura, arte y cuidado de la naturaleza.

Esta semana de la ciencia lleva por nombre ‘Jornada de divulgación Estatal de la ciencia y la tecnología en el estado de Guanajuato” bajo el slogan ‘Por una ciencia inclusiva’ con los temas ‘tabla periódica’ y conmemorando 50 años de la llegada del hombre al a luna”



La inauguración será el martes 15 a las nueve y media de la mañana en el área libre contando con invitados especiales y municipales.

Se realizarán diversas conferencias. talleres, un tianguis de ciencia, dinámicas, experimentos y más actividades.

También habrá un taller de salud bucal, un taller de ajedrez impartido por personal de informática de CRODE, en el tianguis participará CONAGUA, las conferencias serán impartidas por expertos del tecnológico de Celaya, del Tecnológico de León, de la Universidad de Guanajuato, Universidad La Salle, experimentos con discos de Newton y mucho más”

Esta semana de ciencia no tendrá costo alguno, salvo los tres pesos de la entrada al Museo, y todo el material se les entregará.

Los horarios serán de martes a viernes de 9 am a 6 pm y los sábados y domingos de 10 am a 5 pm.

Entre los talleres habrá uno de lenguaje de señas mexicanas, y una de las conferencias llevará por título “Ciencia inclusiva, no a la discriminación” en la cual se muestra a la gente que la ciencia no solo es para los hombres o que no se necesita ser super inteligente para adentrarse y conocer este mundo.

José Jorge Delgado, coordinador del Centro Interactivo Ximhai y Elizabeth Ramos, parte del equipo organizador./Fotos: Mauricio Ortiz

De igual manera habrá un rally de ciencia con preguntas referentes a la tabla periódica y de científicos famosos, además de presentación de cuentacuentos.

Hace un año, se tuvo la participación de 3 mil 800 personas, se espera en esta ocasión llegar a los 4 mil asistentes.

El programa se podrá consultar en las paginas de Facebook “Museos Celaya” y “Todos somos Ximhai”.

mortiz@am.com.mx