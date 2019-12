Realizarán plantón navideño por la paz 

Celaya.- Lamentando la situación de violencia en el Estado y la ciudad, además de la no participación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez en las reuniones de seguridad de orden federal, dirigentes de la Unión Campesina Democrática en el estado de Guanajuato; Francisco Escobar y Héctor Lagunas, de Juventino Rosas, Villagrán y Celaya UCD realizarán un plantón navideño por la paz y la seguridad de todo el estado.

Lamentamos la indolencia del gobernador sobre la postura que asume al señalar que él no va la reuniones de seguridad por que ahí no se resuelve nada, ¿pues si no se resuelve ahí en dónde?, él tiene que ir y ver qué se puede hacer, ahí están los mandos de seguridad, del Ejército, y de la Guardia Nacional, ahí va el delegado federal, ahí se deben de tomar las decisiones” señaló Francisco Escobar.