Reaparece Márquez en evento del Club León

León.- El exgobernador Miguel Márquez Márquez no descarta la posibilidad de entrar a las listas de candidatos a diputados plurinominales, pero “todo a su tiempo”.

Márquez Márquez asistió a la extracción de la primera piedra de la Casa Club La Esmeralda, del Club, fue su segunda aparición pública en menos de una semana y en vísperas del arranque del proceso electoral de 2021.

Tras presenciar el evento en segunda fila, de manera discreta salvo la mención que hizo de él Jesús Martínez Patiño, el ex Gobernador habló con AM sobre un posible futuro en la política.

Se le preguntó sobre la posibilidad de una candidatura plurinominal con el Partido Acción Nacional.

Ahorita estoy tranquilo, la familia en particular, chambeando y hasta ahorita me he mantenido al margen del tema”, respondió Miguel Márquez.