Reaparece alcaldesa de Celaya, trabajaba para evitar otro ataque

Celaya.- Los protocolos de seguridad en edificios públicos se estarán revisando después de los graves hechos en donde un comando ingresó a la comandancia norte, afirmó la presidenta municipal, Elvira Paniagua.

Tras diez días de ausencia de actividades públicas, la Presidenta Municipal negó que estuviera de vacaciones y emitió por primera vez su opinión respecto a estos hechos.

“Es una situación grave en todos los sentidos, no queremos que suceda en Guanajuato ni en ningún Estado de nuestro país, se dio la situación aquí lamentablemente, fue atendido, se utilizaron protocolos y hubo consecuencias. Se actuó en consecuencia y hubo detenciones y recuperaciones”.

La Alcaldesa justificó que el gobierno municipal había enviado un boletín la noche en que sucedieron los hechos, considerando que era la manera más formal y correcta de hacerlo.

He estado trabajando, que no haya tenido actividades públicas es diferente, no trabajan ustedes conmigo en la oficina y obviamente he estado trabajando con mi equipo de directores, he tenido gabinetes de las diferentes áreas. No he salido ni hay manera de salir de vacaciones.