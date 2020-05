Rechaza Gobernador de Guanajuato ir a frente anti-AMLO

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez rechazó sumarse al bloque de los siete gobernadores que se han rebelado a algunas decisiones del Gobierno federal.

En entrevista, AM le preguntó por qué no apareció con los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Durango, Michoacán y Colima, que han cuestionado las medidas en materia de energía, fiscales y por la pandemia.

Yo creo que lo que necesita la gente, y nos lo ha dicho siempre, es trabajar en equipo, siempre hemos propuesto, aquí la muestra (el Plan de Acción). Nuestro tema nunca ha sido la ruptura y la confrontación con el Gobierno federal, al contrario siempre hemos dicho que tienen las puertas abiertas, que somos aliados para cumplir con la justicia social, sin embargo no hemos encontrado una respuesta.

“Yo respeto a los gobernadores que están en ese bloque, veo también que puede ser un tema político de aspiraciones de muchos que están ahí, y adelante. Nosotros en Guanajuato concentrados en el trabajo aquí, unidos con los ciudadanos creo que dará mejor resultado”, opinó.

En los argumentos de fondo de los gobernadores dijo coincidir, por ejemplo en el reparto fiscal donde Guanajuato es el estado per cápita que recibe menos ingresos.

Por supuesto que existe un abandono (Federal), no pudimos tener ni la carta para los Juegos Centroamericanos, sin embargo contestamos siempre con propuestas”.

Diego insistió en no hablar sobre el clima de violencia sin freno en Guanajuato.

Se le preguntó: “En los primeros 19 meses de la Administración Estatal que encabezas se registran 5,895 víctimas de homicidio doloso, 61% más que los últimos 19 meses del anterior gobierno que ya venía con cifras dramáticas de violencia homicida. ¿Aun así crees que vamos por el camino correcto?”.

La respuesta fue: “Yo creo que este anuncio es muy importante y quisiera que nos centremos en eso, yo te puedo dar una entrevista exclusiva para eso con Sophia Huett (Vocera de Seguridad), pero hoy lo importante es decir que hay un Plan de Reactivación Económica y que queremos que todos los guanajuatenses se sumen”.

Una obra prioritaria incluida en el Plan de Reactivación de la economía es la autopista Silao-San Miguel de Allende, la cual el Gobernador confirmó que el Gobierno federal (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) ya les entregó la concesión para que el Estado se haga cargo del proyecto para su construcción.

En lo que respecta a la ampliación de la carretera Silao-San Felipe se requieren casi de $3 mil millones que tendrían que venir de la Federación, pero no hay respuesta.

El Presidente nos ofreció un proyecto estratégico por Estado y ese es el que propuse. Dependemos totalmente de la Federación, no hay recurso que tengamos para hacer esa carretera. A casi dos años no nos han apoyado con ninguna obra”.

Ambos proyectos son fundamentales, anotó, porque conectan con la carretera 57 que lleva hasta Nuevo Laredo y conecta con la costa este de los Estados Unidos, hacia donde se desplaza gran parte de la mercancía de exportación del estado.

Otro proyecto es el Puerto Intermodal de Carga a ubicarse en la región de Celaya. Para ello buscarán que los patios de maniobras de las empresas ferroviarias que quedarán a disposición de la Federación puedan ser cedidos al Gobierno Estatal.

A finales de abril se concluyó una primera etapa del Libramiento Ferroférico de Celaya (de Honda a la carretera 45) por parte de Ferromex y falta lo de Kansas City.

Sobre el impacto económico de la pandemia para este año, comentó: “El país ya anda en menos 7 por ciento en las estimaciones, Guanajuato andará sobre un menos 4 por ciento, ojalá logremos bajarlo para poder crecer en el corto plazo”.

Consideró que con el T-MEC se abre oportunidad de capitalizar nuevas inversiones.

La solicitud de un nuevo endeudamiento por 5 mil millones de pesos comentó que se presentará en breve para que el Congreso del Estado lo revise a detalle.

No podemos pedir más crédito este año, pero no queremos que haya tiempo que perder, vamos a ingresar la solicitud lo más pronto posible, para que, ojalá, se apruebe en diciembre-enero y arranquemos año con ese recurso para obra”.

Advirtió que para la Federación y las Entidades Federativas viene en 2021 un año muy complicado por la caída de los ingresos petroleros y fiscales para el país.

El incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) propuesto del 2.3% al 3% está proyectado (de aprobarlo el Congreso) que pueda aplicarse hasta el 2022, y que sirva como fuente de repago de la deuda y para otros proyectos de infraestructura.

Diego Sinhue reiteró el llamado a que quienes puedan hacerlo, se queden en casa.

“Viene un momento difícil pero no podemos seguir con la economía parada, por eso el semáforo, vamos a reactivar de manera ordenada, responsable...Tenemos que buscar un punto de equilibrio y reactivar la economía que es esencial para el estado, en León la cadena cuero-calzado, en el sur lo textil, en San Miguel el turismo.

En la medida que la gente entienda que si no tiene que hacerlo no salga, ayudamos a que alguien que sí necesita el trabajo salga. No es momento de fiestas, discotecas, cine, ni de ir a misa, tienen que estar cerrados esos lugares”.