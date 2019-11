Rechaza Gobierno Federal proyectos para Guanajuato

León.- El municipio de León envió al Gobierno Federal proyectos por 2 mil 300 millones de pesos. Sin embargo, ninguno fue incluido en el Paquete Económico que se aprobó el viernes pasado. Así lo informó el tesorero municipal, Enrique Sosa Campos.

El funcionario explicó que durante el Ejercicio Fiscal 2019, León tampoco recibió recursos federales, pese a que ingresó proyectos equivalentes a mil 300 millones de pesos. Sosa Campos detalló que los proyectos van desde temas de salud, vivienda, infraestructura, entre otros.

"Este año volvimos a estar presentes en los protocolos, si ellos no hacen su trabajo, nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Esta vez llevamos 2 mil 300 millones de pesos en proyectos al Congreso de la Unión, son proyectos de salud, de vivienda, en infraestructura vial y revisen el Presupuesto Federal que ya es público y no nos apoyaron en ninguno", sentenció.