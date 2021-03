Rechaza SAPAL dar indemnización

León, Gto.- Hay poco avance en la liberación de responsabilidades por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y del Municipio para pagar a los familiares de los trabajadores que fallecieron en la Planta de Tratamiento y Aguas Residuales de León.

AM contactó al abogado y familiares de tres de las víctimas, que aún no aceptan un acuerdo.

“Aún estamos reuniendo más evidencia para generar un responsible. No hemos aceptado nada y ni siquiera se han acercado con nosotros”, dijo Luis Ángel Briseño, hermano de una víctima.

“Estamos esperando que la Fiscalía diga con qué se intoxicaron, pero no resuelven”, explicó Juan Araiza, abogado de dos familias de víctimas.

Tampoco han llegado a ningún acuerdo debido a la falta de una resolución satisfactoria por parte de SAPAL.

Hace dos semanas, en rueda de prensa, exigieron el despido del Director y Presidente del consejo de la paramunicipal.

Los afectados aseguran que el organismo operador pretende otorgarles menos beneficios de los que exigen vía demanda civil.

Contrario a una resolución, el contralor municipal Leopoldo Edgardo Jiménez Soto explicó ayer la postura del Municipio y de la dependencia.

“Están planteando demandas civiles para establecer un daño mayor, pero sea como sea se le ha dado seguimiento y acompañamiento a los familiares, y es un asunto que no se puede resolver porque los familiares tienen pretensión económicas mayores”, explicó.

Acusó a las familias de dos de los cinco ex empleados de evadir un acuerdo con SAPAL; aunque la Contraloría inició una investigación, no se informó sobre la misma.

“El acompañamiento a los familiares de las víctimas va en tres sentidos. Se les pagó su finiquito e incluso se les pagó con la máxima protección que puede dar SAPAL como patrón”.

“Y se les dio acompañamiento para tener acceso a su seguro de vida a 40 meses en favor de cada trabajador y riesgo de trabajo”, explicó el funcionario.

Aún se revisan las causas del accidente para generar responsabilidad administrativa, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco resuelve.

