Rechaza Secretario de Salud que 25 hospitales de Guanajuato estén saturados

Guanajuato.- El Secretario de Salud del Estado desautorizó los reportes diarios del Sistema de Información de la Red IRAG, elaborado por la Secretaría de Salud federal y la UNAM, pues dijo que los datos son imprecisos.

Esa red es imprecisa, lo digo puntualmente, nosotros hemos publicado la capacidad hospitalaria. Yo también desconozco quién valide esta información de la UNAM,”, sostuvo tajantemente en entrevista con AM.

Esta base de datos federal señala que hasta el martes 5 de enero, en el estado hay 15 municipios y 25 hospitales para atender a enfermos Covid ocupados al 100%. Y desde la semana pasada ha reportado que en Guanajuato hay más de 10 municipios con hospitales para enfermos Covid llenos en su totalidad.

Tenemos mil 928 camas destinadas para pacientes Covid. No esperamos que se llegue a ese escenario (de la ocupación al 100%). Por eso no estoy de acuerdo con esta tabla que proporcionó la UNAM”.

Y dio sus propias cifras con corte al 5 de enero, en las cuales de los hospitales de todos los sistemas de salud en Guanajuato, sólo el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío está ocupado al 100% en camas sin ventilador. Y de camas con ventilador, sólo el ISSSTE está ocupado al 100%

Mencionó que hasta ayer había 165 pacientes hospitalizados.

La Feria sin definir

Interrogado sobre si habrá condiciones para la realización de la Feria de León en febrero o marzo, dijo que todavía no se puede definir nada.

“Ahorita no podría decir cuáles son las condiciones para llevar a cabo un evento de esta magnitud. Estamos evaluando, eso dependerá mucho en qué se encuentre el semáforo epidemiológico que es de máximo riesgo.

Esto va a depender mucho del comportamiento social. Pero también decirle a la sociedad que esto depende de ella, no sólo de las autoridades”, dijo el fiuncionario.

Ignoran fecha de envío de vacunas

Aún no hay fecha de llegada de vacunas contra el Covid-19 al Estado de las que ha estado entregando el laboratorio Pfizer a México, pues la Secretaría de Salud Federal no le ha dado respuesta sobre cuándo será, afirmó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, aunque confía en que pudiera ser la semana próxima.

Y es que dijo que aunque pidió 30 mil vacunas, en muchas ocasiones y por varios medios, sí lo atienden, pero no le dicen cuándo llegará.

No hay una fecha estimada,estimamos que la semana próxima puedan estar llegando.

Nosotros hicimos un requerimiento de 30 mil para 15 mil personal de las áreas Covid, pero no ha habido una respuesta

“Ha habido una serie de peticiones, son muchas, no es una sola, comunicaciones oficiales, telefónicas, correos. Ojalá que sea la próxima semana.

“Desde el año pasado tenemos una comunicación con la Secretaría de Salud, con la Subsecretaría de Prevención con Hugo López Gatell y con el INSABI. Sí me contestan todos los días, pero no me dicen cuándo (llegará la vacuna a Guanajuato). La comunicación es permanente, lo que quisiera saber es cuándo”, informó en entrevista con am.

Primero se aplicará a médicos y adultos mayores

No obstante, el Secretario de Salud informó que cuando lleguen las vacunas, igual que la Federación, los primeros serán los empleados de la salud, adultos mayores de 80 años, luego los de 70 años y más.

En primer lugar el personal de salud y quienes están en áreas covid de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex y los cuerpos de primeros auxilios, como la Cruz Roja”.

Luego el personal más vulnerable, de 80 años en adelante, sobre todos quienes tengan EPOC, cáncer, hipertensión, luego los de 70 años y más y después quienes tengan enfermedades crónicas.

Quienes no se vacunarán ahora son las personas alérgicas a algo, los menores de 17 años y mujeres embarazadas. La razón es que no se saben las reacciones que pudiera haber en una mujer embarazada o lactando”.

Para planear toda la distribución de las vacunas cuando lleguen, dijo que ya se están coordinando con la Sedena, específicamente con la 12 Región Militar y la 16 Zona Militar.

MCMH