Rechazan Sistema de Bici Pública en Zona Piel

León.- Comerciantes de la Zona Piel rechazan los cambios, como reducción a un carril o colocación de topes, que se están haciendo en las calles que la conforman, con el fin de implementar el Sistema de Bici Pública.

Un vendedor la calle Españita, Joel Valadez, reprochó que se hagan carriles para ciclistas, uno de cada lado, pues es una zona donde no transita una gran cantidad, como para que los tengan.

No le veo mucho sentido a eso porque es una zona donde se ocupa estacionamiento. Si vas a venir a comprar zapato no vas a venir a bicicleta, ese es el detalle, no es muy concurrido aquí de ciclistas”, expresó.

Además señaló que en la calle hay un tramo donde sí está permitido estacionarse, sin embargo además de que se ocupa toda pese a la prohibición, la mayoría de los estacionados son vehículos de los mismos locatarios.

Otro locatario de la calle Españita, Fidel Huerta, denunció que los topes plásticos que colocaron con el fin de que se baje la velocidad, a unas cuantas semanas de haber sido colocados ya se están zafando, pues se les salen los tornillos, mismos que también han provocado que se ponchen llantas y se tropiecen los transeúntes.

También los de las motos se resbalan, no sirve, es un gasto que mejor lo hubieran hecho con gente que necesita”, expresó.

Expuso además que el haber cambiado el sentido, les ha perjudicado pues se hace más tráfico en la zona, ya que la calle Españita topa con la calle Plan de San Luis, a la que pueden dar vuelta, pero no con sentido al bulevar Adolfo López Mateos, sino hacia las mismas calles conflictivas de la Zona Piel y en horas pico, se vuelve un verdadero caos.

Y no sé con qué fin redujeron a un solo carril, de todos modos llegan a estacionarse y los multan, yo no le veo chiste, es un gasto que hicieron a lo tonto todo esto, no sirve para nada,esos topes son como cuando Bárbara puso sus bolas que nada más estorbaban”, apuntó.

Los locatarios también piden que los tránsitos estén vigilando que la gente circule correctamente, pues aún hay quienes ocupan la calle Españita en el sentido en que estaba, desde ciclistas hasta motociclistas y automovilistas.

Hay ocasiones en que uno va a cruzar y hasta ya te anda llevando el mismo ciclista y les vale, deberían infraccionarlos para educarlos”, dijo Sofía, otra comerciante.

Y los comerciantes ambulantes que se ubican en la calle Plan de San Luis, que también se convierte en Taxco, temen que también hagan carriles para ciclistas y los quiten, pues ya se colocaron topes y se pintó también para implementar el sistema.

“No sé quién tiene la idea de hacer esto, hay mucho tráfico, dicen que es para los ciclistas, pero aquí no hay más que uno que otro comerciante, yo tengo aquí vendiendo más de veinte años. Todos los baches que tienen las calles es lo que deberían de arreglar, donde más se requieren las cosas no lo hacen, no sé qué idea tiene el presidente”, concluyó Jaime Valencia, vendedor ambulante.

