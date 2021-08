Rechazan escuelas particulares nuevas regulaciones

Guanajuato.- La Confederación Nacional de Escuelas Particulares rechazó la aprobación de la Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020”.

María de Jesús Zamarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, aseguró que Economía y la PROFECO pretenden sobrerregular el servicio educativo que proveen.

“Es un acto que no permitiremos”, lanzó y confirmó que Guanajuato no sería la excepción en no acatar estas nuevas reglas en proceso de aprobación.

Esta permitiría a la Profeco crear una certificación obligatoria para todas las escuelas privadas, se clasificaría como un proceso comercial la adquisición de educación privada, también se modificaría el pago mayor a tres meses en colegiaturas entre otras situaciones.

También que se interfiera incluso en los sitios a quienes debemos comprar materiales, el uso no obligatorio de uniforme y otras situaciones que no le competen”, aseguró Zamarripa.

Indicaron en rueda de prensa que la sobreregulación generaría actos de corrupción y se sature en el sistema de poder judicial, encargada de delimitar responsabilidades en los procesos indicados por consecuencia de la certificación.

La CNEP en México integra 4 mil instituciones de educación particular, desde el nivel básico hasta superior, que atienden a un universo de más de 2.7 millones de alumnos, y donde laboran más de 270 mil docentes.

Encarecen costos y colegiaturas

A la par se encarecerá las colegiaturas y seguramente la consecuencia será de cierres de escuelas paulatino pero permanente, generado también por la pandemia.

Cerca de un 40 por ciento está en proceso de cerrar de manera definitiva o parcial a nivel nacional”, aseguró Itzel Carmona Gándara encargada en materia legal de la confederación.

En México hay 45 mil escuelas privadas y el número cercano al cierre de escuelas llegaría a 18 mil de manera inmediata.

Cierres afectaría Guanajuato

Los cierres también afectaría a Guanajuato, aunque no se pronosticó un número; hasta enero en la entidad cerraron 56 instituciones y 11 parcialmente.

Lo ideal es que mejor se estén regulando lo que compete y no interferir en lo educativo, eso entorpece el proceso de un regreso seguro”, aseguró Ernesto Pérez-Castro Vicepresidente Federación de Escuela Particulares León Guanajuato

La FEP está integrada actualmente por 58 instituciones educativas que representan a un total de 179 claves de centros de trabajo en la entidad con matrícula de 30,000 estudiantes.

Regreso de la mano con autoridades

En Guanajuato algunas escuelas particulares tendrán un puente de 2 a 3 semanas para esperar a que la curva de contagios baje, en otras habrá clases híbridas por días pero es un hecho el regreso.

Las escuelas han venido preparado tiempo atrás por mayor posibilidad de recursos y mantener su servicio a comparación de la escuela pública que está en momentos críticos, falta clarificar cosas y contradicciones en documentos y estadísticas de gobierno Estatal para el regreso”, finalizó Ernesto Pérez-Castro.

