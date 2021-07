Priístas no asistirán a la consulta para juzgar ex Presidentes

Guanajuato.- El PRI estatal no participará en la consulta para juzgar a los expresidentes de la República vivos, que se realizará el 1 de agosto y es promovida por Andrés Manuel López Obrador.

Así lo anunció Mauricio Ortiz Proal, delegado del CEN de ese partido en Guanajuato, pues que “es un engaño con fines propagandísticos” en el que se van a invertir 500 millones de pesos, que bien podrían destinarse a otros asuntos prioritarios".

Consideró que es un ejercicio que se hace “a fuerza de amedrentamiento” y que no es más que un distractor de un gobierno que no ha podido vender un avión en 3 años y que organizó una rifa que no es rifa.

En conferencia de prensa, destacó que la ley no se puede poner a consulta, la ley es la ley, y si el Gobierno Federal tiene elementos contra alguien, tiene que hacer eso, proceder.

Respecto a la pregunta que se hará en la consulta, consideró que es muy complicado entenderla, es muy amplia, muy abierta, porque tiene el impedimento legal de mencionar a personas en lo particular.

Lo que se preguntará el 1 de agosto en la consulta que llevará a cabo el INE, a petición del Presidente de la República es:

¿Estas de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.