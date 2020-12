Recibe Fiscal a familias de desaparecidos

Guanajuato.- Familiares de personas desaparecidas en el estado se reunieron ayer con el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, para conocer detalles sobre las averiguaciones referentes a las fosas clandestinas encontradas en varios municipios de la entidad.

Agrupaciones organizadas en la búsqueda de víctimas de desaparición, participaron en una charla con el Fiscal para mostrar sus peticiones y conocer el avance que llevan las investigaciones para poder dar con el paradero e identificación de sus familiares.

La Fiscalía General del Estado informó que siguen las labores y se comprometió a trabajar de la mano con organismos internacionales y expertos en la materia, para dar resultados de manera más pronta a los familiares.

José Gutiérrez, vocero del colectivo “A Tu Encuentro”, estuvo con los familiares y mencionó que solamente un 20% de los cuerpos encontrados han sido identificados y entregados a las familias.

Aseguró que existe otro gran número de cuerpos que no han sido reclamados, por lo cual la Fiscalía debería crear una estrategia para la creación de perfiles genéticos y así dar con los familiares.

Los colectivos acordaron realizar una agenda para reunirse con todo el personal que está trabajando en la identificación de los cuerpos, y hacer un recuento de las acciones implementadas.

Las agrupaciones cuestionaron que las búsquedas de personas en vida se están dejando a un lado y no se están atendiendo.

La mayoría de los cuerpos fueron descubiertos en fosas clandestinas en Irapuato, Cortazar y Valle de Santiago, el vocero de los familiares aseguró que sospechan que hay fosas en unos 40 lugares más, y demandan hacer las investigaciones para tratar de localizar más cuerpos.

Familiares y amigos de los cinco jóvenes desaparecidos el 8 de diciembre en Irapuato marcharon el domingo para pedir a las autoridades que no los ignoren y les den información de las víctimas.

Afirmó que como no han obtenido respuestas de las autoridades no saben si están buscando o no a los jóvenes, y lo único que les queda es presionar para que les den resultados.

Por otro lado, Emilio Arroyo Servín, familiar de Guadalupe Mendoza (prima de Karely), comentó que esperan de las autoridades investigadoras que encuentren con vida a los jóvenes.

Además, informó que como se había comprometido, el viernes el fiscal de la Región B, Israel Aguado Silva, les entregó videos del sitio donde fue encontrado el auto en que iban los jóvenes, pero eran de muy corta duración y el compromiso fue que les entregarían otros.

Por media hora el domingo los familiares recorrieron avenida Guerrero para llegar a la plazuela Miguel Hidalgo, donde permanecieron unos minutos.

Emilio Arroyo Servín, familiar de Guadalupe Mendoza, una de las jóvenes desaparecidas, informó que el lunes acudió a la Fiscalía Regional junto con el papá de otra de las víctimas para pedir información, pero no la obtuvieron.

Señaló que los familiares han llevado información que pudiera dar con el paradero de los jóvenes, aseguró, como la llamada que recibieron para informarles que les tienen retenidos en Silao.

Arroyo Servín acusó que los datos de la investigación los han proporcionado los familiares y las autoridades no han hecho nada por encontrarlos.

No nos dan nada de información, herméticamente, no nos dicen nada, no nos dan resultados, no hacen absolutamente nada, entonces ya agotamos los términos, ya fuimos con Ministerio Público y no nos dicen nada, hablamos con la gente investigadora de aquí de Irapuato, no hizo nada, hablamos con el fiscal Aguado y no hicieron nada”, refirió.