Reclama Ramos elección turbia de Ombudsperson de Guanajuato

En el proceso que este miércoles 16 concluye para elegir Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato no hubo piso parejo ni reglas claras, acusó José Manuel Ramos Robles, uno de los integrantes de la terna propuesta.

Nos deja la sensación, hay que decirlo con todas sus letras, de que no hay un piso parejo y no hay reglas claras, es importante hacerlo notar, sin embargo yo diría: hay que dar un voto de confianza y apelo a la conciencia de cada uno de los legisladores (as) para que hagan un voto razonado y con estatura de Estado.

“Estamos hablando de quien va a dirigir la Procuraduría cuando Guanajuato vive una crisis severa de derechos humanos, no podemos dejarlo a una decisión coyuntural basada en temas de cargada o de acuerdos que se presten a suspicacias”, señaló este martes 15 a través de una conferencia a través de Facebook live convocada por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

De la terna integrada por José Manuel Ramos Robles, Vicente Esqueda Méndez y Karla Alcaraz Olvera, el Congreso del Estado elegirá hoy al Procurador 2020-2024.

Ramos reprobó que la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado haya enviado la terna con un puntaje de 44 puntos para Esqueda Méndez y 41 puntos para él y lo mismo para Alcaraz.

Puntúa a un candidato con antecedentes partidista como el mejor sin tomarse la molestia de justificar el por qué, no digo si está bien o mal, nada más que lo justifiquen, no lo hacen... El mayor de los riesgos es que con ese dictamen y puntuación tendenciosa se elija al Procurador de los Derechos Humanos”, opinó.

Defendió que en los expedientes entregados al Congreso del Estado se documenta que su perfil es el de mayor experiencia y trabajo a favor de los derechos humanos. Y lamentó que tampoco queda claro si consideraron el apoyo de la sociedad civil.

Los tiempos, dijo, tampoco permitieron un mayor diálogo y debate de las ideas ni entre los 8 aspirantes y tampoco entre la terna finalista para contrastar proyectos.

AM le preguntó si, de no ser elegido y ser invitado a colaborar en la PDHEG, se sumaría, y respondió: “Mi compromiso es con los derechos humanos, trabajo no me falta, queremos aportar, no nada más con la Procuraduría, están las organizaciones sociales, la academia, mi compromiso es aportar al estado en esta materia”.

Agenda por los derechos humanos

José Manuel Ramos es abogado por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Asistencia Humanitaria Internacional con especialidad en Derechos Humanos. Es Asesor ad honorem de la Relatoría especial para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Planteó, para quien resulte electo, una agenda mínima basada en tres puntos:

1.- Apoyo y dignificación de víctimas: “Nunca más negar su verdad y su dolor, y nunca más el revictimizarlas. Poner al centro de las acciones a las víctimas”.

2.- Generar una mesa multisectorial con amplia participación social para diseñar una política integral en protección a: migrantes, desaparecidos, niñez-adolescencia, LGBTI+, violencia contra mujeres, trabajadores hoy afectados por la pandemia, etc.

3.- Crear un Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos que contribuya a evaluar el trabajo como parte de una refundación como la defensoría del pueblo.

El respaldo

Raymundo Sandoval Bautista, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato que respalda la candidatura de Ramos, consideró que el proceso se alejó de la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Comentó que diseñaron un perfil idóneo que considera siete puntos: respaldo de organizaciones, ausencia de conflicto de interés, factores de independencia personal, probidad, experiencia, plan de trabajo y desempeño en la entrevista.

“Hago un llamado a los diputados a que hagan un voto razonado tomando en cuenta el perfil de idoneidad que recupera buenas prácticas, con ponderación objetiva y transparente. No a alguien afín a un partido que reste independiente y tenga eventualmente un conflicto de interés al defender al Estado y Municipios afines”.

HLL