Reclaman al secretario Mario Bravo seguridad en Panorama

León, Guanajuato.- Comerciantes y vecinos de la colonia Panorama hacen un llamado al secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, para que atienda la seguridad en la zona.

Algunos de ellos aseguraron que el patrullaje policiaco es notorio, pero sólo al amanecer y, en ocasiones, por las tardes.

La mayoría de los robos a comercios, casas habitación y vehículos son cometidos por la noche y la madrugada.

Tal es el caso de Kowi, una tienda de diversos productos locales, que se ubica sobre la avenida Panorama. El martes de esta semana, el dueño de este negocio fue víctima de la delincuencia por tercera ocasión en lo que va del año.

El o los responsables causaron daños en las chapas de las puertas, pero al no encontrar dinero u objetos de valor, no robaron nada.

José Luis Díaz, propietario de este comercio, platicó que vecinos y comerciantes de la zona se reunieron recientemente, después de los robos en al menos tres locales.

Detalló que decidieron colocar lonas con las fotografías de algunos de los sospechosos de la zona.

"Un llamado a las autoridades municipales, porque la seguridad depende claramente del Municipio, de que estén más vigilantes", exigió José Luis.

Un llamado específicamente al Secretario de Seguridad Pública del Municipio de León para que nos vea no como sus enemigos, pero que sí necesitamos que él coordine esta unión, no podemos estar todos a la expectativa.

Algunos comerciantes aseguraron que sí hay una vigilancia de la Policía constante en Panorama, pero otros no coincidieron con esta versión.

“Pues el domingo asaltaron el Oxxo y es muy común que suceda”, dijo otro comerciante de la zona.

Los vecinos dijeron que ya tienen detectados al menos tres vehículos de hombres que se dedican a romper los cristales de los autos estacionados afuera del Oxxo o en las calles: una camioneta Patriot dorada, una Town Country blanca y un auto Bora azul.

He reportado con policías que nos dan su número para avisarles, incluso yo una vez me los encontré en otra zona y llamé, pero no me hicieron caso; yo iba detrás de la camioneta, llamé y escuché cuando le decía al policía que pasó cerca de mí, pero pues no hizo nada.