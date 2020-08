Reclaman falta de información en presupuesto de Secretaría de Seguridad Pública

León.- Los regidores integrantes de la Comisión de Gobierno se quejaron por la falta de información en la solicitud de presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL).

Durante una reunión de la mencionada comisión se presentó a regidores el anteproyecto de egresos de 2021 de la Dirección de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Atención a la Comunidad de la SSPL.

En dicho anteproyecto se presentaron egresos en los rubros de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles por más de 340 millones de pesos para las diferentes áreas de la SSPL.

La situación generó inconformidad entre los ediles, porque si bien era solo para información de ellos, la SSPL no realizó un desglose detallado de a dónde se dirigirá este presupuesto solicitado.

Lo que necesitamos es el detalle, porque revisarlo así me resulta ocioso, desde inicio de año estuve pidiendo el detalle de las compras a agosto de este año, nunca me llegaron… Revisar números y presentar números solo por presentar, no estoy de acuerdo”, aseguró la regidora del PRI, Vanesa Montes de Oca Mayagoitia.