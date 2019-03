Reclutadores de empresas dan prioridad al compromiso y responsabilidad al momento de elegir a un empleado, por encima de la experiencia o conocimientos, ya que estos últimos la misma compañía se encarga de suministrarlos.

Ayer las instalaciones del Poliforum se convirtieron en una bolsa de trabajo durante la primera Feria de Empleo y Servicios León. Un total de 90 empresas ofertaron 2 mil 300 vacantes, en alianza con países para puestos en Estados Unidos y Canadá.

Crece producción

La compañía Novatec se mudará en mayo al parque Colinas debido al crecimiento de producción, detalló Lorena Piña Campos, responsable de Recursos Humanos.

Novatec elabora piezas plásticas para el sector automotriz, es proveedor de Tier One; también fabrica guías de luz, faros y calaveras para BMW, Ford y Volkswagen.

La empresa ampliará su plantilla de 220 a 350 colaboradores . Piña Campos destacó que los operarios inician en procesos de inyección en un nivel junior, y se van capacitando hasta llegar a un mayor grado de especialización.

Abren rutas de entrega

Tostadas Charras tiene disponible 12 vacantes, detalló Fátima Sánchez, jefa divisional de Capital Humano.

Fátima Sánchez, de Tostadas Charras. Foto: Silvia Millán.

La firma solicita choferes-vendedores debido a que las rutas de entrega en Guanajuato se expandirán; ahora cuentan con 50 conductores.

Buscan varones con secundaria terminada, gusto por las ventas y habilidad para conducir camionetas de una y media toneladas. El rango de edad abarca desde los 20 a los 55 años.

Buscan disposición

“Buscamos gente dispuesta a trabajar, nosotros los entrenamos para que estén capacitados para desarrollar el trabajo, responsabilidad y compromiso (se necesitan), todo lo demás lo adquieren aquí”, estos son los requisitos para ingresar a Eagle Ottawa by Lear, precisó Martha Esther Aued Burrola, gerente de Recursos Humanos.

La compañía tiene seis años instalada en León, es proveedora de piel personalizada para el sector automotriz.

Martha Esther Aued, de Eagle Ottawa. Foto: Silvia Millán.

Ahora están ofertando 150 vacantes ; los puestos mayores al de los operarios, generalmente tratan de ocuparlos con los mismos empleados: “Las oportunidades queremos darlas a a gente que está trabajando con nosotros”, agregó Aued Burrola.

Tiene profesión, pero no trabajo

Lisandro Cruz Méndez es licenciado en fisioterapia y desde hace cuatro meses está desempleado. La intención de este joven de 27 años es continuar ejerciendo su profesión, pero de no encontrar trabajo estaría dispuesto a aceptar otro, aunque no esté relacionado con su formación.

Lisandro Cruz Méndez es fisioterapeuta. Foto: Silvia Millán.

Es originario de Puebla, su servicio social lo realizó en Ocampo, y explicó que el mercado está saturado: “Los sueldos no rebasan los cuatro mil pesos, para un licenciado es nada”, señaló.

Está sobrecalificado

El nivel de preparación ha sido para Eduardo Balderas Gómez una traba para conseguir trabajo.

Eduardo Balderas Gómez es ingeniero industrial. Foto: Silvia Millán.

A pesar de ser tener una ingeniería industrial, este joven de 29 años se encuentra sobrecalificado para obtener un puesto de almacén y al mismo tiempo carece de los cuatro años de experiencia que se necesita para ejercer su profesión.

“Como profesionista no tenemos experiencia, así es difícil que nos den una oportunidad”, explicó.

En enero de este año renunció a su trabajo en una empresa de calzado, pues no proyectaba crecimiento. La búsqueda de empleo lo hizo mudarse a San Luis Potosí, pero tampoco encontró trabajo, hay empleo pero para operarios.

Lo relega la edad

La profesión de Filiberto Trejo Pérez es ingeniería mecánica. Su experiencia laboral incluye el sector bancario, administrativo, técnico y asesor de seguros; actualmente es socio conductor. Este hombre de 62 años está buscando mejorar su empleo, no le preocupa la profesión, sino tener ingresos.

Filiberto Trejo Pérez es ingeniero mecánico. Foto: Silvia Millán.

“Es complicado, me siento fuerte con energía, me da tristeza que el “expertise” que tienes no lo quieran aprovechar las empresas. Los que queremos trabajar es de lo que sea, si estudiaste tanto tiempo”.

Mapean talento

Guanajuato tiene un déficit de empleo de 16 mil puestos, señaló Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES).

Por ello la SDES está desarrollando un “mapeo de trabajo”. El objetivo de este proyecto es capacitar durante siete meses al personal, de acuerdo a las ofertas laborales y las necesidades de las empresa.