Recolectores independientes de basura deben estar en regla.- Ricardo Ortiz

Irapuato.- Los recolectores independientes de basura deben ponerse en orden para operar, pues su problemática no es sólo derivada del incremento al cobro para usar el tiradero a cielo abierto, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Lo anterior, después de la manifestación de recolectores que se quejaban de que ahora tendrían que pagar más de 500 pesos por tonelada de basura depositada en el tiradero, acción que derivó en una reunión que se efectuará este viernes.

Se viene platicando con ellos desde hace un buen tiempo, en el caso de los recolectores independientes no es un tema meramente de tarifa, es un tema de orden, para empezar ninguno de los que participan en esto están registrados como marca la ley, tienen que registrase ante una instancia estatal y luego la municipal”

Ortiz Gutiérrez dijo que los recolectores independientes no pueden deambular por la ciudad sin obedecer las rutas que se les asignan, además de que algunas camionetas no tienen ni placas ni la verificación vehicular, entre otros aspectos.

Traen algo que está ya muy prohibido que es todo esto que cuelgan en las camionetas, que seleccionan, eso ya no puede ser, Irapuato ya no es un rancho, ya no puede estarse sujetando a una recolección de esa naturaleza”