Recolectores independientes de basura no llegan a acuerdo con Municipio

Irapuato.- Un grupo de representantes de los recolectores de basura independientes se reunió con el secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres para fijar un acuerdo en la tarifa que les cobran para ingresar basura al relleno sanitario.

Jaime Cuéllar, representante de recolectores, mencionó que en esta reunión no llegaron a un acuerdo aunque tuvieron un buen diálogo con las autoridades, por esto es que se determinó tener otra reunión y así poder fijar una tarifa que los beneficie.

Dijo que buscan un acuerdo justo, pues anteriormente les cobraban mil 388 pesos al mes y se les dificultaba poder pagar esta cantidad ya que por el trabajo que realizan no alcanza para cubrir la cantidad que ahora les piden.

Tras los comentarios del alcalde en el sentido de que los recolectores independientes no estaban cumpliendo con la regularización de sus camiones, Cuéllar mostró un documento con el cual avalan que si se está cumpliendo con algunos de los trámites que les piden.

No hemos dejado de cumplir los trámites, lo que pasa es que de qué me va a servir un permiso si no voy a poder trabajar; entonces ese es el motivo por el que no ha seguido en trámite el permiso, pero es lo que queremos, vamos a intentar a regularizarnos ahora si”