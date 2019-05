Recolectores se manifiestan y exigen a autoridades los dejen trabajar

Irapuato.- Un grupo de recolectores de basura de servicio particular se manifestó fuera de las oficinas Siglo XXI, para exigir que se les deje trabajar, pues aseguran que autoridades municipales les informaron que sus permisos ya no serían válidos.

Con pancartas exigieron una reunión con el coordinador de Aseo y Limpia del Municipio, Jorge Medina Mendiola y con el director de Movilidad y Transporte, Daniel León Morales, para resolver la situación de 150 recolectores particulares.

Jaime Abel Cuéllar García señaló que personal de Movilidad les retiró 5 camiones recolectores, por lo que tuvieron que pagar multas y costos del corralón, pese a que ya pagan un permiso mensual de 1,381.75 pesos, emitido por el Municipio, que no los avala como trabajadores de servicio particular.

Enfatizó que en principio, les solicitaron una licencia tipo A y ahora se les exige una licencia tipo C, además de que les solicitaron un seguro para los camiones y seguro para los conductores y personal que realiza las acciones de recolección.

Son trabas para ya no trabajar, tenemos más de 20 años trabajando en este negocio (...) aparentemente llegamos a un acuerdo, que tenemos que regularizarnos, pero para qué, si ya no vamos a poder trabajar en la colonia que andábamos”, refirió.

Destacó que las autoridades les dijeron que ya no pueden trabajar porque el servicio de recolección de basura en Irapuato está concesionado a la empresa GISA, incluso cuando recolectan a diario 40 toneladas de basura, siendo un apoyo para el Municipio.

Otro de los recolectores, Martín Reyes Vázquez, indicó que al llegar al tiradero a cielo abierto de Peñitas, se les hizo una multa haciéndoles creer que era por una revisión normal, sin embargo aseguraron que era una demanda contra ellos.

Nosotros somos voluntarios, no cobramos una cuota (...) si no pagamos del día 1 al 10 de cada mes, ya no nos dejan llevar la basura, ellos supuestamente traen personas que dicen que son inspectores que nos hacen multas por 1700 pesos por no traer lonas, quienes son ellos para poner ese tipo de multas”, enfatizó.