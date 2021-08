Hacen en Celaya cirugías anti Cáncer

Celaya, Guanajuato.- Las pruebas para detectar mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, causantes del cáncer de mama y ovarios, se realizan en Celaya, además de las cirugías preventivas para reducir el porcentaje de riesgo de tener este mal.

Paulina Calderillo, genetista que se encuentra en el Hospital Materno de Celaya, explicó que conocer estos genes y si tienen alguna mutación, puede ayudar a tener una cirugía preventiva, que podría reducir el porcentaje de tener cáncer, tal como lo hizo la actriz Angelina Jolie.

Para entender lo que estamos haciendo, primero hay que explicar cómo entra la parte de la genética en el cáncer, el cáncer en el 70 por ciento de los casos es por el azar”, explicó la especialista médica.

“En el 20 por ciento de los casos, se considera si puede haber una predisposición, o una carga genética que se sospeche que hay dos o más familiares con cáncer, pero la genética no es suficiente para tener cáncer, requiere del ambiente, sí hay un riesgo más aumentado para quien tiene estos antecedentes con familiares y exposiciones ambientales, hay un riesgo aumentado en comparación con el primer grupo del 70 por ciento, y el tercer grupo que es un 10. Que es puramente genético, quiere decir que el paciente nace con una alteración que los pone en alto riesgo de cáncer, entonces, una de cada 10 mujeres, hablando de cáncer de mama, tiene una mutación genética, nacen con ella, no pasa nada, pero estos síndromes de predisposición a cáncer afectan a mayores de edad, esto hablando de cáncer de mama, porque hay algunos que involucran a menores de edad.

Explicó que los genes BRCA1 y BRCA2 son los dos relacionados con el padecimiento de cáncer de mama, cáncer de ovarios, cáncer de piel, cáncer de páncreas, en donde al tener una alteración aumenta el riesgo del padecimiento.

BRCA1 da riesgo de cáncer de mama de un 80 a 90 por ciento, en la otra mama de un 10 a 30, cáncer de ovario de un 50 a 60 por ciento, cáncer de piel y páncreas un 2 a 5 por ciento y de próstata de 20 a 30 por ciento, mama en varón de 7 a 10 por ciento”

“De manera que estas personas pueden tener 1 a 2, lo máximo que he visto es tres cánceres, y la causa es tener esta alteración, son cánceres independientes, no quiere decir que se les está regando el cáncer, con cánceres nuevos, independientes y es muy importante identificar a estas familias (genes), pues porque están en alto riesgo de seguir haciendo más cáncer, tienen un carácter genético y es algo que llega a la descendencia”, dijo.

Se deben cumplir ciertos criterios

Dijo que ella ve a los pacientes referidos de oncología, y da un diagnóstico para ver si son candidatos o no para los estudios, mismos que deben cumplir ciertos criterios, pues no es para todos.

Algunos criterios para sospechar de que es genético se evalúa que haya cáncer de mama antes de los 45 años de edad, aunque no haya antecedentes familiares, cáncer de mama en dos o más familiares en el que por lo menos una sea menor de 50 años de edad, cáncer de mama en un varón, cáncer de ovario distinto seroso papilar de alto grado en cualquier edad, cáncer de seno triple negativo antes de los 60 años de edad, una mujer con dos cáncer de este grupo, cáncer de próstata asociado a antecedentes familiares. Aunque destacó que no son necesarios los antecedentes necesarios para generar una mutación en estos genes.

Dos maneras de tener cáncer genético, que me lo heredaron, con antecedentes familiares, una mamá con cáncer de mama, y la otra sea que el paciente sea un caso nuevo, que por azar, se le hizo la alteración genética, y sus padres no tienen los antecedentes, no son necesarios para pensar en estos diagnósticos”, explicó.

Dijo que estos análisis gratuitos se hacen a través de AstraZeneca, quien da el apoyo de manera gratuita a nivel nacional, pero que pide dos requerimientos para ser elegibles, es tener un cáncer de mama con un tumor triple negativo y cáncer de ovarios triple aceroso capilar de alto grado.

“Es una ayuda importante, le damos los papeles, ellos hablan, toman muestra y me entregan los resultados, y los entrego en un mes y medio. En Negativos descartamos que tengan una alteración, y lo ideal sería ser un panel para tener en observación a todos los demás.

Los pacientes positivos, se recomienda una cirugía preventiva

“Cuando los pacientes son positivos, si encontramos una mutación en estos dos genes, estas pacientes son candidatas a cirugías preventivas, cuales son, quitar las dos mamas, yo veo pacientes que ya no tienen una mama, en caso de haber tenido cáncer de mama, son candidatas para quitarle la otra mama y quitarle las trompas de Falopio y los ovarios, por alto riesgo de cáncer, el útero no tiene mayor riesgo”, explicó.

La genetista asesora a los pacientes, les habla sobre las ventajas y riesgos de la cirugía, mismas que ya se han hecho en el Hospital Materno.

“Si la paciente no quiere operarse, no se opera, se les explica riesgo y porcentaje, y le decimos que todo se va en cero si se opera, pero si la paciente no quiere, no se le hace, lo que se le hace es pedirles mastografía y ultrasonido transvaginal para ver una ves al año que los ovarios no tengan nada,

Explicó que para hacer este tipo de cirugías existen edades específicas, para el BRCA 1 es de edad de 35 a 40 años, y para el BRCA 2 es para edades de 40 a 45 años por ser de menor riesgo.

Caso que pega en famosos

Explicó que uno de los casos más famosos de lo que se hace en caso de tener una alteración genética, de estos genes, fue de Angelina Jolie, quien al dar positivo a estas mutaciones, decidió hacer una cirugía preventiva para evitar el cáncer.

“Pareciera que es aislado, novedoso o poco frecuente, en realidad no lo es, no es tan raro, la actriz que nos puso de moda, a los genetistas a nivel mundial fue Angelina Jolie, la manera que pasó es que su mamá y abuela tuvieron cáncer de mama, y alguien se le ocurrió que podría ser de genética y se le hizo el estudio a la madre, es un estudio en sangre, se la hacen y le encuentran una mutación genética, le hacen su seguimiento y le explican que existe el riesgo de heredarlo a sus hijos, se lo explican a los hijos y ahí está ella (Angelina), no ha tenido y son candidatos para el estudio y ella sale positiva, se le explican los porcentajes de riesgos, y que es candidata para la cirugías, ella decide quitarse las mamas, ovarios y trompas para llevar el porcentaje a cero, es un riesgo mucho más bajo que cualquier mujer mexicana, porque no tiene mama, no tiene ovarios o trompas, ella se hace esto y hasta hoy no ha tenido cáncer, se enfrenta al cáncer de páncreas y piel, pero es un porcentaje es muy bajo”.

Ella es un ejemplo que se ha realizado este seguimiento, tenemos muchos pacientes en el materno que se han hecho este tratamiento”, explicó Calderillo Cabrera.

Explicó que hasta el momento es imposible medir si ha disminuido este mal, pero que se avanzó en un tema importante, dijo que es seguro.

En Guanajuato, el Hospital Materno es el único hospital que realiza este tipo de acciones con el apoyo de AstraZeneca, y arrancaron en 2019.

“Es muy importante, porque antes, cuando no hacíamos el estudio, se identificaban pero no había cómo ayudarlos, si lo recomendábamos pero nadie se lo hacía, es mucho dinero para la población, al momento que es gratuito aumentan los casos, es un giro total, son esenciales los estudios genéticos, por que sin ellos no hay nada como comprobar, sin encontrar la alteración no se pueden autorizar cirugías, es importante, complejo, un impacto grande para el paciente, bien por la reducción de riesgo, pero impacto negativo por quitar un órgano, sano, pero en realidad son bombas de tiempo, mostramos porcentajes, pueden no explotar, pero cada quien decide si toma el riesgo, y la otra, es que como están en adn es una alteración que se puede heredar a la descendencia, es el 50 por ciento de riesgo de darlo a los hijos, siendo hombres o mujeres, en familias, es muy común ver a mujeres afectadas, porque los porcentajes son altos para cáncer de mama, ovario, que el cáncer de próstata o cáncer de mama en el varón”, explicó.

