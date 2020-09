Recomiendan trabajar el autoconocimiento para sobrellevar la cuarentena

Irapuato, Guanajuato.- Para sobrellevar mejor la cuarentena debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 es importante “conocerte a ti mismo”.

Así lo señala la maestra en Desarrollo Organizacional, Cristina Estrada Cantero, quien refiere que el autoconocimiento aún es un tema tabú para muchos debido a la poca o nula importancia que se le da actualmente; ya sea por falta de interés, sencillamente no les importa conocerse y en el peor de los casos puede ser el miedo a saber qué hay dentro de cada uno.

“La falta de autoconocimiento acarrea graves problemas en niños, adolescentes y adultos en cuanto al manejo correcto de las emociones”, dijo.

Estrada Cantero señaló que no debemos olvidar que nosotros somos un sistema y al serlo, debemos saber que tiene entradas y salidas.

“En este sistema holístico que tenemos como individuos debemos comprender que si queremos que haya salidas positivas, debemos cambiar nuestras entradas”, añadió.

Señaló que si nosotros no queremos reaccionar de forma violenta ante un encierro de tres o cuatro meses, debemos hacer presencia.

Enfatizó que la mayoría de las personas están frustradas, cansadas, tristes o molestas, ya que algunos no pueden aún salir a trabajar, regresar a la escuela, tienen un salario al 50% o los niños no saben que no pueden salir al parque.

“Con ello me refiero a que todos estamos pasando por alguna emoción y como sistema que somos, cada uno de nosotros decidimos qué salida queremos darle”, mencionó.

La maestra en Desarrollo Organizacional aconsejó que para controlar la mezcla de sentimientos se debe esperar a que la “emoción” desaparezca para hablar del tema.

“No hacerlo cuando la emoción está arriba, porque no pensamos de forma consciente".

Señaló que es importante que en la familia se establezcan reglas y se cumplan para obtener resultados satisfactorios.

"Debemos participar todos los integrantes de la familia y no hacer más de 6 reglas, posteriormente escribirlas y pegarlas en un lugar visible; si la puedes acompañar con la firma de cada uno, obtendrás un mejor resultado”, señaló.

También recomendó apostar a la salud mental haciendo ejercicio, meditando, leyendo, escribiendo y ayudando a otros.