Reconocen 'heroísmo' de conductor de transporte público

León.- La premiación de los mejores operadores del Sistema Integrado de Transporte del mes de Mayo tuvo un emotivo momento con la historia de un operador que reunió a una pequeña con su familia.

Cecilia no encontraba a su familia a bordo de la unidad de la ruta 85 que era manejada por Abraham Medrano García, operador que la cuidó hasta llegar a la base de su ruta y colaboró así para que la pequeña regresara con su familia, este gesto le valió estar entre los operadores que fueron galardonados en la reciente entrega de reconocimientos de transportistas.

El 28 de mayo cerca de las 10:00 de la mañana Abraham manejaba su unidad de la ruta 85 desde la base San Jerónimo a la base Fortaleza en la zona norte de la ciudad.

Le di la confianza a la niña para que ya no se sintiera más en pánico de lo que ya tenía de no ver ver a su mamá, la abracé y la agarré de la mano y le dije que se sentara en los asientos amarillos”, narró Abraham.

Abraham tiene un año y 4 meses como operador y nunca había pasado por algo así.

Si he visto problemas arriba del camión, pero son entre parejas o no sé, yo trato de darles su servicio y seguridad para que lleguen a su destino”.

Sin embargo recordó que tuve una experiencia similar con mi bebé de seis años, hace unos dos años en pleno centro se me extravió en segundos y sentí mucho pánico y por eso me puse en zapatos de la mamá de Cecilia”.

El operador contactó a sus superiores vía telefónica y después continuó el camino hacia su base para que el personal del sistema Integrado de Transporte ayudara a ubicar a la mamá de Cecilia.

Ese día me dijo que no llorara, que me sentara en los asientos que están ahí”, dijo la pequeña quien no contuvo las lágrimas al recordar el difícil episodio mientras era narrado en un vídeo por Abraham.