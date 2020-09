Recorrerán predios hasta encontrarlos a los desaparecidos

Irapuato.- Familiares de personas desaparecidas del colectivo A Tu Encuentro realizarán reconocimiento en terrenos de comunidades rurales de Irapuato, a fin de encontrar indicios de sus seres queridos.

En días pasados, la Secretaría de Gobierno del Estado dio a conocer que junto a personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Estatal de Búsqueda, se llevaron a cabo acciones de reconocimiento en la comunidad de Aldama, donde se encontraron prendas, calzado, casquillos y diversos objetos.

Bibiana Mendoza, representante de la Comisión de Búsqueda e Investigación del colectivo A Tu Encuentro, indicó que el reconocimiento se hizo cerca de la comunidad Cañada de la Muerte y que al encontrar indicios, se organizarán para generar más búsquedas.

Sería cuestión de volvernos a organizar para ver a qué puntos regresaríamos a buscar, allá en Cañada de la Muerte, pero tenemos otros puntos de búsqueda que ya no son ahí, esos todavía no los puedo decir, pero son aquí mismo, a las afueras de Irapuato”, refirió.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Gobierno del Estado, además del acompañamiento se apoyó con algunas excavaciones, uso de varilla “T”, y organización para recorrido en espacios abiertos, además de se pondrán a consideración otras búsquedas , una vez que se tengan puntos claros y específicos.

La representante del colectivo señaló que aunque han tenido acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, permanecen las fallas, ya que son los integrantes de estos colectivos los que generan la información y el personal estatal solo acude a dar el apoyo, pero no hacen investigación.

La Comisión está esperando a que nosotros los colectivos les demos la información a ellos, es como si fueran detrás de los colectivos y no de la mano, les decía ustedes cuándo nos van a dar puntos de búsqueda, cuándo van a ir un pasito adelante”, refirió.

Destacó que el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda no han entendido que son necesarias las búsquedas en vida, pues se establecen muchos protocolos para dar el apoyo cuando las personas del colectivo tienen información de dónde están sus familiares.

Bibiana Mendoza dijo que si las personas que buscan fueran familiares de autoridades gubernamentales, la búsqueda sin duda sería más rápida, contrario a las situaciones que tienen que vivir las familias, que exigen que la búsqueda en vida sea lo más pronto posible.

Los de la Comisión no acaban de entender bien cuál es su función, no saben cuál va a ser su plan de trabajo para salir a buscar, ahorita somos pocas en el colectivo (...) que va a pasar cuando toda la gente sepa de la Comisión de Búsqueda y quieran salir de inmediato a buscar un meno y demás, no se pueden esperar a estar llenando documentos”, puntualizó.