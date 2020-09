Recorta Federación recursos a Guanajuato para salud y seguridad

Contemplan diputados disminución de 2 mil 608 millones de pesos para Guanajuato en 2021

Critican que rubros importantes como salud, educación y seguridad serán descuidados para beneficiar obras como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas

León, Guanajuato.- Los diputados federales por Guanajuato criticaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 privilegie obras faraónicas en vez de necesidades en salud, educación y seguridad en la entidad.

Las transferencias para los estados y municipios, se reducirán para Guanajuato en 2 mil 608 millones de pesos. De $72,561.2 millones asignados en 2020, la propuesta para 2021 es por $69,952.8 millones, según el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

La disminución casi es igual al presupuesto estatal asignado en 2020 a la Universidad de Guanajuato, que fue de 2 mil 859 millones.

Los guanajuatenses Éctor Jaime Ramírez, Justino Arriaga y Sarai Núñez del PAN y Ariel Rodríguez de Movimiento Ciudadano, alertaron que rubros importantes, quedarán desprotegidos.

Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de San Lázaro, señaló que falta por definir con claridad el impacto en el presupuesto federal para Guanajuato, pero el reporte del gasto federalizado sí muestra una caída.

Sigue habiendo una franca centralización del presupuesto. Hay un desprecio a los Municipios y a los Estados, a casi todos les bajaron. En la inversión para salud, educación y seguridad, mal y centralizado”, sostuvo.

El diputado por Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez Vázquez, comentó que una de sus preocupaciones es que no han detectado las transferencias que el Gobierno federal debe entregar a los estados que, como Guanajuato, firmaron convenio de coordinación más no adhesión al INSABI.

Eso implicaba recursos específicos para que desde Guanajuato se opere el sistema de salud, sin entregarlo, pero hay una eliminación de los recursos de salud y no me queda claro de dónde va salir”.

La celayense Sara Núñez dijo que el PEF deja de lado verdaderas necesidades.

En México estamos atravesando por el peor momento con el peor gobierno de la historia, tenemos crisis en salud, educación y pobreza, crisis económica, de empleos e ingreso familiar; violencia e inseguridad; corrupción e impunidad”.

Justino Arriaga Silva cuestionó que no se destine nada a la refinería de Salamanca mientras el Presidente “sigue aferrado con sus proyectos faraónicos, y en esa dinámica de apoyar a algunas entidades, particularmente del sur”.

Por lo que hemos visto no hay nada (2021). El Presidente va y se toma la fotografía en la refinería de Salamanca, anuncia que viene la modernización pero no lo sabemos, y la opacidad de Pemex es su característica, no informan nada”, sostuvo.

Castigan a Guanajuato en salud y seguridad

El gasto federalizado proyectado para el 2021, que son las transferencias para los estados y municipios, se reducirá para Guanajuato en 2 mil 608 millones de pesos.



De 72 mil 561.2 millones de pesos asignados en el 2020, la propuesta para el 2021 es por 69 mil 952.8 millones, según el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

Del Ramo 33 se proyectan 30 mil 253 millones de pesos y del Ramo 28, 39 mil 699 millones. En el primero la caída porcentual es de -7.4% y en el segundo fondo de -6.0%.

A nivel nacional ambos fondos caen: el 28 en un -6.4% y el 33 sólo en un -1.1%.

El gasto federalizado son los recursos que el Gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.

En el Ramo 28 (participaciones), Guanajuato es el estado número 13 entre los que tienen mayor porcentaje de disminución, y en el Ramo 33 (aportaciones) está en el octavo.

Falta sumar los recortes en las asignaciones que ejercen de manera directa las dependencias y entidades de la administración pública federal en los estados y municipios, en los rubros: “Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión”, “Recursos identificados por sectores” y “Asignaciones por Delegaciones Federales”.

Privilegian proyectos faraónicos de la 4T

Los diputados federales panistas Jorge Espadas Galván, Éctor Jaime Ramírez Barba y Justino Arriaga Rojas criticaron que el gasto privilegie obras faraónicas.

Durante la visita del secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, a Guanajuato, el pasado viernes, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le mostró las zonas en donde urgen obras que requieren del apoyo federal. Foto: Cortesía Gobierno de Guanajuato.

“Hay incrementos importantes a las tres obras faraónicas del Presidente de la República: Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas. Se llevan buena parte del presupuesto, se está invirtiendo en el ecocidio del tren y a una refinería que todos los expertos dicen que es inviable”, lamentó Espadas Galván, coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato.

El boquete se hace más grande (cada año), es recurso de los guanajuatenses que debiera regresar a Guanajuato y se lo están llevando a sus proyectos.

Además de los 120 millones de pesos referidos para la prometida carretera a Atarjea, dijo que no se ha observado el respaldo para otros proyectos claves de infraestructura en Guanajuato.

“Un tema relevante es la inversión al Zapotillo, que es un compromiso incumplido del Presidente, donde esperamos conocer el estatus de lo ejercido en este 2020, para de ahí revisar el tema de los 300 millones que están proyectando en el 2021", anotó.

El problema no es que presupuesten, sino que no lo ejerzan y se lo lleven como una economía a la partida secreta de López Obrador, creada a partir de Ley de Austeridad, donde él define dónde asigna todo lo que no se gasta.

Explicó que los ingresos están disminuidos y eso afecta necesariamente en la fórmula de reparto de las participaciones y aportaciones a los estados y municipios.

El ingreso está cayendo en México porque muchísimas empresas pararon, muchas no regresaron y ya no lo harán, eso implica menos impuestos y menos dinero que repartir. Si los inflan a través de deuda, nos metemos en otro problema.

Denuncia centralización del presupuesto

Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado secretario de la Comisión de Salud de San Lázaro, señaló que falta por definir con claridad el impacto en el presupuesto federal para Guanajuato, pero el reporte del gasto federalizado sí muestra una caída para muchos de los estados.

“Sigue habiendo una franca centralización del presupuesto. Hay un desprecio a los municipios y a los estados, a casi todos les bajaron, unos más, a otros menos. En la inversión para salud, educación y seguridad, mal y centralizado", dijo.

Para ejemplificar las prioridades de la Cuarta Transformación (4T), comparó que para el programa “Sembrando Vida” se alistan 29 mil millones de pesos, y en el apoyo a microempresas mil 600 millones de pesos.

¿Qué va a detonar la economía? Del total de recursos para los programas prioritarios son 336 mil millones, sólo mil 600 millones son para microempresas, para vivienda social 8 mil 360 millones, no hay apoyo a la economía.

Mencionó que tampoco hay un incremento en los recursos para salud.

“En el transitorio de la Ley de Ingresos dice que le van a quitar otra vez al Fondo de Gastos Catastróficos 33 mil millones, en teoría le aumentaron una parte y en los hechos eso fue aumentado quitando a fondo. El incremento para sus programas en materia de salud es del 3.2%, que es la inflación calculada, no hubo más”, comentó.

Refinería, otro pendiente

El diputado federal del PAN por Salamanca, Justino Arriaga Rojas, calificó la propuesta como:

“Negativa, nuevamente el Presidente sigue aferrado con sus proyectos faraónicos, y en esa dinámica de apoyar a algunas entidades, particularmente del sur. Por eso tiene sentido esa separación de la Conago de 10 gobernadores tratando de buscar que sean escuchados. Y los programas asistencialistas para ganar votos”, opinó.

En lo particular, para la reconfiguración de la refinería de Salamanca no hay datos.

Por lo que hemos visto no hay nada (para 2021). El Presidente va y se toma la fotografía en la refinería de Salamanca, anuncia que viene la modernización, pero no lo sabemos, y la opacidad de Pemex es su característica, no informan nada.

Apuntó que hay tres diputados por Morena (Miguel Ángel Chico, Emmanuel Reyes e Israel Ramos) y una del Verde (Lilia Villafuerte) “que debieran de presionar a la mayoría de Morena para apoyar más a Guanajuato, pero están muy calladitos”.

Preocupan salud y seguridad

El diputado federal guanajuatense por Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez Vázquez, comentó que una de sus preocupaciones es que no han detectado con claridad las transferencias que el Gobierno federal debe entregar a los estados que, como Guanajuato, firmaron el convenio de coordinación mas no adhesión al INSABI.

Eso implicaba recursos específicos para que desde Guanajuato se opere el sistema de salud, sin entregarlo, pero hay una eliminación de los recursos federalizados de salud y no me queda claro de dónde va a salir para que cumplan con el compromiso.

Tampoco está el Fortaseg, con el que se apoyaba el fortalecimiento de las policías municipales, y sí en cambio un incremento del 1046% para la Guardia Nacional.

El Fondo Metropolitano, otra bolsa de la que aterrizaron anualmente recursos, principalmente para la zona León-Silao-Pueblos del Rincón, también desaparece.