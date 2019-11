Recortes al campo son catastróficos: García del Horno

Irapuato.- Los recortes en el presupuesto federales para el campo en 2020 resultarán catastróficos para los pequeños productores, por lo que es necesario que el Gobierno del Estado, los municipios y las organizaciones campesinas se unan para buscar soluciones, señaló el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Guanajuato, Rafael García del Horno.

El dirigente estatal destacó que de 2015 a 2020, se ha dado un recorte del 50% de recursos federales para este sector, lo que deja sin esperanzas a los campesinos guanajuatenses y del país, de acceder a apoyos en maquinaria e insumos.

Señaló que no exigen recursos para las organizaciones campesinas, sino para los productores directamente, quienes lo necesitan.

Es catastrófico para nosotros (...) le pega fuerte a todos los campesinos del país, con estas ocurrencias le están dando al traste a todo el sector productivo, porque no hay apoyos para maquinaria, no hay apoyos para semilla, para fertilizante que solamente lo están metiendo al Estado de Guerrero, y Guerrero no es México”