Recuerdan a Nadia a tres meses de su homicidio el Día de la Mujer

León.- “Amiga aquí voy a estar siempre para ti, te quiero abrazar, ver sonreír, cumplir cada una de las metas que te has propuesto, gracias por ser una gran amiga, una gran compañera, gran hija y gran mujer, te quiero mucho”, sería el mensaje de cumpleaños que este 5 de junio Michelle le habría mandado a Nadia, su gran amiga por siete años, la cual fue asesinada el pasado 8 de marzo en Salamanca.

Nadia Rodríguez Saro Martínez hoy cumpliría 23 años y a decir de Michelle, como el año pasado, lo habría celebrado con una comida a la que asistirían sus amigas y por la noche seguramente hubieran hecho una fiesta.

Era algo muy importante para ella, tenemos fotos de todos los cumpleaños que estuvimos con ella”, expresó.

Esto ya no pudo ser una realidad porque la madrugada del pasado 8 de marzo, que además se conmemora el Día Internacional de la Mujer, le arrebataron la vida tras un ataque a balazos.

Acababa de dejar a una amiga con la que había salido y le dispararon, fueron alrededor de 40 balas, no se sabe con exactitud porque la investigación ha sido muy inconsistente”, señaló Michelle consternada.

Una gran joven

Michelle recordó que Nadia era una joven tranquila, que su familia la cuidaba mucho y que estaban haciendo un gran esfuerzo porque viviera en León, a donde llegó para estudiar Relaciones Internacionales en la Ibero.

“Era muy alegre, se relacionaba con personas normales, no tomaba. Era muy saludable, no se involucraba en problemas ni situaciones que la pusieran en riesgo, tenía una relación con un chico que era el amor de su vida y habían terminado porque él se fue a Estados Unidos, pero recientemente la visitó y habían vuelto”, compartió.

En cuanto a la parte profesional, Michel señaló que Nadia soñaba con trabajar para la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hacer cosas por las mujeres y todas las personas, por los animales, era una niña muy humana, pensaba siempre en los demás.

“Semanas antes de ser asesinada, por parte de la escuela había visitado unas comunidades y su mamá nos cuenta que le dijo que quería hacer huertos familiares para que las personas de ahí tuvieran alimentos”, manifestó.

Agregó que nunca ni a ellas sus amigas ni a su familia llegó a ocultarles algo, lo cual vuelve su caso aún más desconcertante.

‘No vamos a olvidar’

Y además de recordar a Nadia por su cumpleaños, Michel dijo que quería hacer un recordatorio a las autoridades que este caso no se olvida y reprochó que ya han pasado tres meses, sin que avancen las investigaciones.

“Seguimos pidiendo justicia, quizás por la situación que vivimos de la pandemia y sobre todo de la inseguridad que se sigue viviendo no hemos podido hacer mucho, manifestarnos por las calles, pero no se nos olvida, queremos hacer activismo a través de redes sociales. Creo que es algo que ella hubiera hecho por cualquiera de nosotras, queremos que se recuerde, era muy joven, tenía muchos sueños, aspiraciones y se las arrebataron”, expresó.

Finalmente exhortó a las autoridades a hacer algo por la violencia que ya sobrepasó todos los límites y que ha puesto a toda la población como presa fácil.

“Pongan empeño en protegernos y hacernos sentir seguros como ciudadanos, como estudiantes que a veces vivimos lejos de casa. No queremos que más sueños se rompan, no más personas, mujeres desaparecidas y asesinadas sea por quien sea, no vamos a parar, no vamos a perdonar, queremos justicia para ella y los demás”, concluyó.

MCMH