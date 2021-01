Recuerdan abuelas lo que pedían a los Reyes Magos... pirinolas, muñecas de trapo

León, Guanajuato.- Con alegría y nostalgia adultos mayores recuerdan los regalos que recibían el Día de Reyes en su infancia.

Los videojuegos, tabletas, computadoras y demás tecnología que los niños piden actualmente en sus cartas a los Reyes Magos no existían cuando ellos eran pequeños, pero eso no era impedimento para la ilusión que les causaba la llegada del Día de Reyes y la alegría era mayor cuando encontraban junto a sus zapatos los juguetes.

La situación económica y las familias numerosas eran también un problema para los Reyes Magos, pero como aún ocurre en muchas casas, se las ingeniaban para dejar juguetes a cada niño.

Muñecas de trapo y pirinolas

Pirinolas, muñecas de trapo y dulces fueron los deseos que Rosa Reyes Castrejón escribió por varios años a Los Reyes Magos.

La mujer leonesa de 83 años contó que en la década de los 40’s, ella y sus cuatro hermanas escribían cartas que parecían pergaminos, pero no por los regalos materiales, sino por un recuento personal de acciones a lo largo del año, con ello, Melchor, Gaspar y Baltazar las tomarían en cuenta, dijo.

"Mi madre era muy estricta, pero bondadosa con nosotras y era de siempre que desde la última semana de diciembre nos ponía a escribir una carta por cada una, donde pusiéramos todas las cosas buenas y malas que hicimos en el año".

"Nos regañaba si primero escribíamos los deseos antes que nuestras acciones, y por cada una nos dejaba pedir tres regalos a los Reyes”, recordó con risas doña Rosa.

"Siempre nos tenía con pendiente, que el mero día antes de recibir nuestros regalos, mi madre nos hacía leer nuestras cartas y ahí estaba lo bueno, no nos regañaba pero si se quedaba muy seria”, contó mientras sonreía la abuelita de 12 nietos.

Una muñeca y una pelota

Maríaa de Los Ángeles Puente nació en el municipio de Ocampo hace 74 años y cuenta que en su familia eran muchos hermanos, por lo que los Reyes Magos realmente tenían que hacer magia para que todos pudieran recibir regalos.

Recuerda que el último regalo que le trajeron los Reyes fue una muñeca y una pelota.

"Éramos 18 hermanos, entonces con lo que nos trajeran los Reyes estábamos conformes, porque además en esa época no se veía tanta tele y pues no se anunciaban tantas cosas como ahora", dijo Tita, como la llaman todos es su casa.

Camioncitos de madera

Don Lupe a sus 85 años aún recuerda con alegría que lo último que pidió a los Reyes Magos, fueron unos camioncitos de madera.

Esos camiones de madera los tallaba su padrino Mario y los vendía en el mercado Hidalgo, fue donde los Reyes Magos los compraron para dárselos el Día de Reyes.

Alberto Guadalupe Granados fue carpintero de oficio y maestro de profesión, ahora a vísperas de que lleguen los Reyes Magos a León, el leonés compartió que en su infancia siempre fue muy agradecido con sus padres y padrinos, pues aseguró nunca le faltó nada.

“Hay mucho niño en las calles, un juguete y donde quedarse les caería muy bien”, dijo Don Lupe.

“Siempre nos portamos bien en el rancho, por eso nos hacían caso los Reyes, eso mismo nos falta a muchos, portarse bien”, concluyó.

Trastes para ayudar a mamá

Una ollita de barro y una cubetita fueron lo último que Juana Cruz, de 89 años, pidió a los Reyes Magos en la última carta que les escribió.

Recordó con nostalgia que uno de esos años que los Reyes Magos no alcanzaron a llegar a su casa, una vecina decidió darles un regalo a ella y a sus hermanos.

"Mi mamá era muy pobre, pero una vecina que se llamaba Doña Luisa nos regaló unos trastecitos de barro, unos platitos y unas cazuelitas como si fuera un juego de té", compartió.

Recordó que durante un tiempo estuvo de moda una muñequita que tenía un chonguito, nunca la tuvo; una niña que era su vecina y a quien los Reyes Magos sí se la llevaron se la prestaba para jugar, gesto que la hacía muy feliz.

"Cuando amanecía el 6 de enero y me daba cuenta de que no nos habían traído nada sí sentía pesar pero jugábamos con los otros niños, vecinos a quienes sí les llevaban sus juguetes los Reyes Magos.

Yo pedía mucho esa monita, pero no me la llevaban, pero me quedaba contenta porque a una vecinita se la habían llevado y me la prestaba a mí y a mis hermanas las más chiquitas para jugar un momento", contó.

Juana, a quien también sus nietos de cariño le dicen Tita, platicó que tuvo un tío político que era cuñado de su mamá, quien le ayudó a escribir una carta a Melchor, Gaspar y Baltazar, cuando ella aún no sabía escribir, a quien dijo recordar con mucho cariño porque les regalaba galletas y dulces.

Tita recordó que escribía sus cartas en una hoja simple de papel, la cual doblada a la mitad y colocaba en el nacimiento, "no en el zapato, se dejaba a un lado del pesebre del niño Dios", explicó la mujer que también pedía trastes como regalo de reyes para ayudarle a su mamá a guisar.

Nunca le trajeron la muñeca sololoy

Una muñeca que caminaba y que la gente les decía: "muñecas de sololoy" fue siempre el anhelo que Coco plasmaba en las cartas que año tras año le escribía con ilusión a los Reyes Magos.

"Nunca me trajeron los Reyes esa muñeca... hace tantísimos años que poco recuerdo de mi última carta a los Reyes Magos, pero año con año me llevaban, los juguetes eran muy sencillos, pero para mí eran fabulosos y me llenaban de mucha emoción y alegría", contó Coco Torres Delgado, de 61 años.

La mujer confesó que no entendía porque sus papás le decían que le escribiera su carta al rey más pobre, dijo preguntarse siempre, ¿por qué no pedirle al rico?

"Era una noche tan mágica porque todo el año no tenía juguetes y ese era el único día que tenía la ilusión de recibir una vez al año esa venida de los Reyes que con tanta ilusión espera uno de niño.

Les dejaba (a los Reyes) unas galletitas en el patio de la casa para que cuando llegaran las comieran, mi mamá me pedía que me fuera a dormir temprano y que dejara mi carta en el zapato, no podía dormir pero el cansancio llegaba y lograba hacerlo", compartió.

Una mesita como de un pequeño comedor con sillas, un juego de té y una muñeca fueron los últimos regalos que los Reyes Magos dejaron junto a su zapato, el cual permanecía en la entrada de su cuarto porque en su casa no había árbol de Navidad.

"Escribía la carta en una hoja de libreta y siempre la iniciaba con un "Queridos Reyes Magos, este año me porte muy bien..." siempre era lo típico y la ponía sin sobre, solo doblaba la hoja y la dejaba en mi zapato", recordó.

