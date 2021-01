Recupera Profeco en Guanajuato $35 millones a consumidores tras quejas

Guanajuato.- La Profeco en Guanajuato recibió el año pasado 2 mil 234 quejas, logrando recuperar 35 millones de pesos en favor del consumidor, informó a AM Armando Guzmán García, delegado en Guanajuato.

Señaló que de estas quejas en el tema de gremios comerciales, 192 fueron en contra de agencias de viajes, 138 en contra de tiendas departamentales y 113 en contra de compañías de telefonía celular.

Las agencias de viajes por haber sido un año que desafortunadamente por temas de salubridad se cancelaron viajes, estaban en unas posturas muy complicadas de no querer recalendarizar el viaje al consumidor o no quererles reembolsar el dinero por los viajes, o en su caso las penalizaciones que manejaban aún no siendo imputables la cancelación a consumidor, eran muy altas", aseguró Guzmán García.