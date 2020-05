Recursos de Escuela Digna irán a programas emergentes

Irapuato.- El recurso de 2 millones 500 mil pesos que se tenía contemplado para el programa de escuela digna ha sido destinado para los programas emergentes que ha lanzado el Gobierno Municipal, informó Edgardo Marmolejo Limas, encargado de despacho de Educación.

Mencionó que le solicitaron parte del recurso que se podría aplazar, pues la contingencia sanitaria tiene en paro todo el tema de educación y las clases no se van a reanudar hasta nuevo aviso de acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Educación.

Hasta el momento la dependencia habría recibido en promedio entre 15 y 20 solicitudes, de las cuales algunas de las escuelas que se habían inscrito ya habían recibido apoyo el año pasado.

De hecho algunas de ellas ya habíamos tenido haberles brindado el apoyo el año anterior como política de la dirección y el recurso que no es tan amplio para atender a las escuelas se les beneficia de manera periódica, no de manera subsecuente, seguramente algunas de esas solicitudes no iban a efecto por ese sentido”, dijo.