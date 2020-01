Recursos de préstamo de 1,350 mdp podrían estar disponibles en junio

León, Guanajuato.- Los cinco mil 350 millones de pesos, del empréstito que aprobó el Congreso de Guanajuato, podrían estar disponibles para ejercer hasta junio del presente año, informó la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez.

Explicó que la Ley de Deuda Pública del Estado de Guanajuato indica que los recursos pueden utilizarse en un periodo de hasta dos años a partir de su aprobación. Por lo que, no hay riesgo de un subejercicio.

Ante las críticas sobre el empréstito por parte de la Oposición, Gutiérrez Campos comentó que se realizan únicamente con un fin político y no tienen un respaldo ni "técnico, ni razonable".

Declaró que, por ejemplo, la propuesta de Morena para disminuir 3.5% el gasto corriente del Gobierno del Estado, se hizo sin tener un análisis profundo sobre el impacto que tendría en la sociedad.

Expuso que los simpatizantes de este partido se dan "golpes de pecho" con la aprobación de deuda pública en Guanajuato. Mientras que ni siquiera cuestionan la la deuda interna que se le aprobó en la Ley de Ingresos al Gobierno Federal.

Me llama la atención que (los diputados de Morena) aquí vengan a señalar que no se tiene la información completa cuando están los documentos, pero que no cuestionen a nivel federal que son más de 500 mil millones de pesos que se autorizaron en el artículo 2 de la Ley de Ingresos como deuda interna cuando no aparece ninguna sola justificación. El año pasado hicieron exactamente el mismo ejercicio y no vemos que ni siquiera hagan un cuestionamiento, parece que levantan la mano sin ningún cuestionamiento y aquí vienen a hacer lo contrario".