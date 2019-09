Refinería de Salamanca detiene trabajos

Salamanca.- El área de refinación de energéticos de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA) de Petróleos Mexicanos (Pemex) no está operando desde la segunda semana de septiembre, aseguró el líder disidente Juan Carlos Chávez González.

Con este paro no se estarían produciendo gasolinas en la refinería ubicada en Salamanca, aunque esto no traería consecuencias graves, aseguró Chávez González, debido a que existe un inventario suficiente de productos para abastecer.

Sí salió de operación el área de refinación de energéticos, de gasolinas, recuerden que en Salamanca refinamos gasolinas, diésel, somos la única refinería que procesa y refina lubricantes y parafinas, derivado de esa línea de refinación, así como gases y petroquímicos”, explicó el presidente de la Alianza Democrática Nacional de Trabajadores Petroleros.

Mantenimiento

Refirió que a finales de agosto comenzaron a salir de operación algunas de las plantas de refinación de RIAMA, debido a trabajos de mantenimiento que ya estaban programados desde semanas antes, pero como no llegaron los materiales para las reparaciones, se extendió 30 días más el periodo de ejecución.

Chávez González aseguró que los trabajos de mantenimiento están programados para llevarse a cabo en un lapso 65 días, sin que esto afecte la producción de la refinería de Salamanca.

Teníamos una pérdida en el área de rehabilitación de catalizadores, entonces salió (de operación), porque traíamos ahí una pérdida como de una tonelada y media de catalizador por cada 24 horas, aún con esa deficiencia la planta era rentable, porque en otras ocasiones hemos llegado a perder por fallas en el proceso hasta cinco toneladas por cada 24 horas”, apuntó.

Cero producción de energéticos

Añadió que posterior a este desperfecto salió de operación la segunda sección de energéticos en el área norte de RIAMA debido un fallo en la planta AA que operaba normalmente hasta el jueves 12 de septiembre cuando paró todas sus actividades.

“En el tema de energéticos la producción fue cero; sin embargo, siguió manteniendo una producción más o menos de 35 mil barriles al día en otros refinados que procesa la planta de Salamanca, nunca hemos estado al cien”.

Manifestó que no tiene conocimiento que el paro esté relacionado con la falta de pagos a proveedores, como sucedió hace algunos años.

No se hacen gasolinas

Hace tres años nos suspendieron los insumos algunos de los proveedores que eran los únicos que tenían la posibilidad de surtirnos de ácidos y otros productos necesarios para el tratamiento de aguas que es necesario para el proceso.

“Ahorita no se están haciendo gasolinas pero tenemos los suficientes inventarios para cubrir las necesidades de la ciudadanía, no hay emergencia, no hay nerviosismo, están haciendo las cosas bien y en tiempo”, concluyó.