Regidor de San Miguel de Allende pide a ciudadanos callar sobre inseguridad

San Miguel de Allende.- El regidor Humberto Campos, publicó en su muro de Facebook un exhorto a la ciudadanía para evitar a no difundir sobre los temas de inseguridad del municipio y recibió insultos de los sanmiguelenses.

Aunque reconoce que las “las cosas no están bien” en cuanto a la seguridad del municipio pide a la gente que no hable sobre el tema.

Si quieres a San Miguel, no compartas notas rojas, solo comparte notas positivas, hazlo por un mejor San Miguel (fomentemos una bonita imagen de nuestro municipio) aún que las cosas no estén bien, no hables mal de quien te ha dado de comer por muchos años osea tu casa tu pueblo y ojo no trato de tapar nada, solo quiero evitar baje la economía.”, así lo publicó en su cuenta de Facebook.