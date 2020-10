Regidor deja Morena para unirse al PAN

Irapuato.- Por falta de apoyo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Francisco Herrera Murillo, renunció al partido y ahora forma parte de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN).

Comentó que su decisión se debe a que no contó con el apoyo de los dirigentes estatales y nacionales, pues desde que comenzó a desempeñar su papel como regidor vio nulo apoyo, pues al inicio de su regiduría presentó al mismo presidente de México, Andres Manuel López Obrador, una lista de 3 mil personas para que fueran beneficiarios del Programa de Becas Bienestar, sin embargo, no se les tomó en cuenta y la lista que tiene ahora asciende a más de 7 mil personas.

Desde hace tiempo presentó su renuncia a Morena, sin embargo, hasta hoy se integró formalmente a la fracción del Partido Acción Nacional y como militante.

Negó que este cambio sea en búsqueda de un puesto en miras de las elecciones del 2021, asimismo, dejó claro que no puede ser llamado ‘Chapulín’, puesto que se encuentra trabajando en el lugar que la ciudadanía le otorgó.

No mentir, no robar y no traicionar, principios en los cuales creo y tengo fundamentado en mi actuar y que definitivamente el partido Morena incumple, desde que asumí mi regiduría por este partido, soy testigo de que jamás encontré en los hechos esos valores, sino todo lo contrario”, fueron las palabras con las que el regidor dio a conocer su renuncia a Morena para unirse a la fracción de Acción Nacional en el ayuntamiento.