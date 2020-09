Regidora Karen Guerra pide orden y trabajo propio al Imjuvi

Irapuato.- La regidora del PRI, Karen Guerra Ramírez pidió al personal del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuvi), tener orden al presentar los informes trimestrales ante el Ayuntamiento y señaló que nuevamente, sólo dan cuenta de eventos de otras dependencias a los que se sumaron, pero no de acciones propias.

Durante la aprobación del informe trimestral del periodo abril-junio 2020 del Imjuvi, en la sesión de Ayuntamiento ordinaria no. 53, la regidora del PRI, Karen Guerra Ramírez, emitió recomendaciones para mejorar la presentación del informe y aclarar qué funciones está realizando de forma propia el organismo descentralizado.

Quienes no integramos esta comisión, la verdad es que al revisar este informe nos quedan muchísimas dudas, primero, hay acciones que no se establece si está participando el organismo como un invitado, como una parte coadyuvante o bien, si él está tomando iniciativa en ciertos temas, bajo qué tenor y bajo qué diagnóstico”, refirió.

Dijo que sería bueno que a través de la Comisión de Juventud y Deporte, se solicite que el instituto recupere el diagnóstico de la juventud y que presente las acciones de trabajo concretas que se tengan programadas.

En sus informes, no es el primero eh, en anteriores informes también lo ha hecho de esta manera, refiere muchas acciones que se realizan en el Instituto Estatal de la Juventud o lo que otrora era el Instituto Estatal de la Juventus, pero no señala cuál es la participación directa”, dijo.

La edil del PRI agregó que la participación directa del organismo municipal tiene que implicar tanto cuestiones de presupuesto, como el impacto que genere el trabajo realizado; asimismo, señaló que es frecuente ver fotografías de archivo que no corresponden a las acciones informadas por el Imjuvi, faltas de ortografía y de orden.

Exhortamos al director del Imjuvi para que rectifique y sus informes sean mucho más claros en cuanto a las acciones que está presentando, para que quienes tengamos que valorar en este sentido, tengamos perfectamente claro y no necesariamente tengamos que asistir a la Comisión”, puntualizó.

Por su parte, el regidor del PAN y presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, Francisco Chacón Gutiérrez, dijo que por la pandemia del Covid-19, el Imjuvi vio mermado su trabajo, sin embargo, se han impulsado acciones a través de las redes sociales.

Aseguró que la mayoría de las fotografías son actuales y corresponden a los eventos, y agregó que pedirán que se mejore el informe.

La regidora Karen, el informe pasado me parece, dio cuenta de la situación que fueran más específicos en las estadísticas, desafortunadamente se ha hecho una investigación, pero no hay forma de medir muchas cosas de las cuales se trabajan en la comisión, porque no existen los datos en ningún órgano, ni siquiera en el Instituto de la Juventud del Estado, se tomarán acciones”, puntualizó.