Regidora lamenta violencia contra mujeres; pide trabajos coordinados para mitigar problemática

Irapuato.- Generar acciones que mitiguen la violencia que se ha dado en últimos días en contra de mujeres en Irapuato, debe ser un compromiso de las autoridades, que no deben dejar de visualizar la problemática, señaló la regidora del PRI y Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Karen Guerra Ramírez.

Lo anterior, tras los hechos de violencia que se dieron esta semana en contra de dos mujeres, que fueron asesinadas frente al Inforum Irapuato, y tras el hallazgo de dos mujeres sin vida en el paso a desnivel de la calle Álvaro Obregón.

Son situaciones completamente lamentables, situaciones que reflejan una situación lacerante para las mujeres en Irapuato, una realidad que no debemos omitir, una realidad que no podemos esconder y que mal haríamos en no aceptarla”, dijo.