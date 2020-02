Regidora pide que incluyan a familiares de víctimas en estrategia de seguridad

Irapuato.- La regidora del PRI, Karen Guerra Ramírez, solicitó ante miembros del Ayuntamiento que en la Estrategia de Seguridad del municipio se incluya la atención familiares de víctimas de violencia.

Durante la aprobación del Informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana correspondiente a noviembre de 2019, la edil priista indicó que se debe atender a cónyuges e hijos de las víctimas, para prevenir futuras problemáticas sociales.

“Entiendo que se le da seguimiento, pero sí me gustaría que ya fuera parte de la estrategia, que se insertara en los trabajos de la comisión, necesitamos articular los esfuerzos y apoyos entre otras dependencias para atender puntualmente este tema”

Destacó que actualmente, existen huérfanos y viudas de las víctimas de violencia que, tras estos hechos, quedan en el desamparo económico, sin seguridad patrimonial y sin ningún tipo de asistencia social.

Van a representar en un corto tiempo otro tipo de problemática para Irapuato y la vamos a atender, entonces vamos a prever por favor ese tema, si me gustaría que, como parte de la comisión, se insertara a esta estrategia que ya se está desplegando en esfuerzos aislados”, dijo.

La edil priista reconoció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana da cuenta de las víctimas y da seguimiento, pero hace falta hacer un llamado a otras autoridades que cuentan con fondos para apoyar a este sector de la población, entre ellas la Fiscalía General del Estado.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez pidió que se ponga atención en los aspectos “relevantes” de la seguridad, como el avance en la disminución de delitos, que fue mayor que en otros municipios del Corredor Industrial.

Consideró que existe una desinformación inducida, que genera percepciones indebidas del tema de seguridad; destacó que algunos medios de comunicación no revisan la información y publican datos erróneos, sin objetividad ni profesionalismo.

“Centrémonos realmente en la parte toral, en la parte fundamental, que no seamos nosotros mismos lo que sigamos generando, como en días pasados, estas noticias falsas, que han estado hablando de que vienen no sé cuántos muertos, lamentablemente la gente se engancha con el tema (...) hay todavía gente que por mala fe o por estupidez caen y replican lo que no deberían de replicar”