Regidora priista acusa censura en sesión de Ayuntamiento

León.- La regidora Vanessa Montes de Oca acusó de haber sido censurada en la sesión del Ayuntamiento que se realizó la mañana del jueves, que es conducida por el Presidente Municipal.

En compañía del regidor Alfonso Orozco, también de la fracción priista, la regidora expuso su inconformidad respecto a los sucesos en la Sesión de Ayuntamiento donde le fue negada la participación y acusaron de una mayoría abrumante que no permite un contrapeso real.

La inconformidad surgió a raíz de que en la participación de la regidora Montes de Oca, la síndico Leticia Villegas interrumpió sin tener el uso de la voz concedido.

Nosotros hemos sido respetuosos, simplemente observamos lo que no estamos de acuerdo y tal vez eso es lo que no les gusta, tal vez es el temor de que observemos o abramos la información como debe ser y esa es la parte que no les gusta, explicó la regidora.