Regidores de Celaya exigen ‘mano dura’ contra infractores de medidas sanitarias

Celaya.- La multa que se le dio a los organizadores de 5 mil pesos no fue suficiente, así coincidieron regidores de oposición, por lo que propondrán al Ayuntamiento endurecer las medidas y también se analiza crear un catálogo de multas por incumplimiento a las medidas sanitarias provocadas por la COVID-19.

El regidor de Morena, José Luis Ramírez, señaló que la situación de la comunidad de Michinelas es infortunada, y que es una clara muestra de inconsciencia por parte de la gente.

Probablemente la clasificación que se le dio por la multa la Dirección de Fiscalización por cinco mil pesos fue por no contar con los permisos no avisar a las autoridades la realización de este evento, en materia de COVID-19, el municipio no hemos buscado implementar multas específicas para tal situación y es algo que se deberá analizar”

Dijo que se apostó a la concientización de la gente, sin embargo estas situaciones hacen pensar que se tendrá que recrudecer el tema de imposición de multas a esta situación.

Regidores señalan que ponen en peligro a todos lo celayenses.

“El día de mañana (hoy) tendré Comisión de Seguridad, va a estar la directora de Fiscalización y habrá que preguntarle, cuestionarse si ve factible de buscar multar o modificar el bando de Policía y Buen Gobierno para poder atender medidas más fuertes en el tema de COVID”, finalizó.

La regidora Barbara Varela, de la fracción de Morena, señaló que está haciendo falta un llamado firme por parte de la alcaldesa Elvira Paniagua de prohibición de eventos masivos, tanto públicos como privados.

“Desde luego, la vigilancia de nuestras autoridades, la firmeza en sus acciones también están haciendo falta, me refiero a quienes son las encargadas de fiscalizar este tipo de actividades y quiero pensar que este concierto no fue informado,no hicieron sus debidos trámites y aùn así debe haber mecanismos de estar al pendiente de que no se hagan este tipo de eventos”, señaló.

Y con respecto a la multa de 5 mil pesos, se deberá revisar con la directora de Fiscalización y revisar el reglamento de por qué la sanción fue tan pequeña en comparación con la acción.

Parece ridícula, es una cuestión de risa que estén cobrando esa sanción, en comparación del daño que están provocando a la salud de las y los celayenses”

Por último, el regidor Mauricio Hernández, de la fracción independiente, señaló que evidentemente la multa impuesta a los organizadores del evento no es una medida contundente para desmotivar este tipo de actos que atentan contra la salud pública en estos momentos críticos como los que se están viviendo.

“En ese sentido, el Ayuntamiento de Celaya ya está trabajando un paquete de medidas para endurecer posibles sanciones ante hechos vividos en la comunidad de Michinelas el fin de semana pasado”, dijo.

Aunque más allá de esto, se hace el llamado a la consciencia de las personas, para evitar la organización de este tipo de eventos y por otro lado, que cada ciudadano se cuide desde el aislamiento social, el uso de cubrebocas, el lavado continuo de manos y no relajar ninguna medida.

mortiz@am.com.mx