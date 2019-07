Regidores de oposición en Celaya piden destitución del director del IMACC

Los cinco regidores de oposición pidieron la destitución de Dagoberto Serrano Sánchez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya (IMACC) por sus comentarios machistas y arbitrarios en una grabación que se difundió en redes sociales donde el funcionario hizo varios pronunciamientos.

"Estamos elaborando un oficio dirigido a la alcaldesa en el cual exigimos la renuncia del director de forma inmediata", comentó Mónica Delgado, regidora independiente y presidenta de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Atención a la Juventud.

Mónica Delgado, Salud García, Bárbara Varela, José Luis Álvarez y Mauricio Hernández, esperan que antes de que se le de tinte político, la alcaldes Elvira Paniagua haga respetar el ayuntamiento como máxima autoridad del municipio.

"Es inaceptable que un director fomente la división, el autoritarismo y la desarticulación de las comisiones del ayuntamiento, y la administración pública municipal" externo Delgado Delgado.

También se expuso que hubo señalamientos de amenazas por parte del director y el trámite de aumentos salariales a quienes lo apoyen, así como el reconocimiento de un estilo autoritario.

"Creemos que es un tema de respeto a la institucionalidad y de no recibir la remoción del director, estaría usted (Elvira Paniagua) avalando este tipo de comportamientos que profundizan la crisis por la que pasa su gobierno" señaló la regidora independiente.

A su vez, Bárbara Varela Rosales, regidora de Morena, junto con José Luis Álvarez también externaron su sentir y al igual que los regidores independientes entregarán un oficio a la edil en el cual señalan que desde un principio de la toma de la dirección del instituto, el director Dagoberto Serrano hubo señalamientos por machismo y misoginia.

"Una de sus colaboradoras renunció, saliendo despavorida del edificio de Casa de Cultura, señalando acoso sexual, también tenemos conocimiento claro de indicaciones al personal del instituto para invisibilizar las acciones de las regidoras y de toda mujer que en el actuar político, administrativo y laboral han resultado incómodos al señor" comentó Varela Rosales.

Piden que nadie haga oídos sordos a las declaraciones del director, pareciéndoles inadmisibles./Foto: Mauricio Ortiz

Por lo que piden que nadie haga oídos sordos a las declaraciones del director, pareciéndoles inadmisibles, más por que ser una persona al frente de su equipo de trabajo.

"Nos parece reprobable que un director de cualquier dependencia o área explique y de instrucciones a sus subalternos, incluyendo a mujeres con mensajes machistas, ejemplificando misoginamente con sus propios testículos como debe actuar una persona" puntualizó la regidora de Morena.

Además presentaron un oficio al contralor del Municipio, Rubén Guerrero, para que se haga una investigación del uso indebido de equipos electrónicos (un cañón) a una institución educativa privada, donde en el mismo audio se dice hubo un acuerdo "por fuera" ya que esta acción esta prohibida en las disposiciones administrativas.

"No somos gatos de nadie"- Dagoberto Serrano



Todo esto surgió a partir de un audio que se hizo público en redes sociales donde el director del IMACC, Dagoberto Serrano señala que dirige el instituto con actitud autoritaria, no reconociendo la linea de autoridad del ayuntamiento. Además de utilizar expresiones infortunadas para hacer referencia a la regidora y presidenta d ela Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Atención a la Juventud; Mónica Delgado.

Esto se dio a conocer a través de la filtración de un audio de duración cuatro minutos y doce segundos que se grabó en una junta de trabajo con el personal de logística del instituto.

"Lo que pasó con Palomares, se los explicó brevemente, va y hace un plan con Mónica Delgado sin avisarme de un trabajo comunitario, ayer de la nada me llaman y no tengo idea, luego Mónica publica qué va a hacer con el instituto, colgándose las medallas; nosotros no somos gatos de nadie, ni del observatorio, ni del tecnológico, ni de Mónica Delgado, ni de nadie, entendido" se escucha decir al director en el audio.

Después señala que está en contacto con la contadora para ver el aumento salarial de las personas que están en la reunión (cuatro).

Acto seguido, les dice que ellos no tienen que averiguar que el es autoritario, que sí lo es.

"Imagínense, si así nos pasa lo que nos pasa, imagínense que no lo fuera, imagínese meterme en broncas con Palomares por Moniquita Delgado" externó.

Prosiguió a decirles a las cuatro personas que los hombres deben hacerse la prueba del espejo.

"La prueba del espejo radica en que debes de tener en tu cuarto un espejo de cuerpo completo y todas las mañanas levantarse y encuerado frente al espejo; perdónenme la palabra; y decir antes de empezar cualquier actividad del día, ahí tengo los huevos donde los debo de tener para lo que se ofrezca durante el día", expone Serrano Sánchez.