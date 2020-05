Regresa aborto al Congreso del Estado

Celaya, Guanajuato.- Hoy se analizará en el Congreso del Estado de Guanajuato (sesión a distancia) la iniciativa que propone la derogación del Código Penal para que el aborto deje de ser delito hasta la semana 12 de gestación.

Beatriz Gasca Acevedo, Consejera de Fundación Cherie Blair y Grupo Mundo Ejecutivo, fundadora de Mujeres ¿Menos? Poderosas y Movimiento Civil por los Derechos de las Mujeres, y Honoris Causa en diversidad e inclusión, comentó que esta iniciativa supone un avance en la búsqueda de las mujeres para una vida libre de violencia y la subsanación de una parte de la deuda histórica que el Estado tiene con las guanajuatenses.

Es una propuesta hecha por varios diputados, principalmente de Morena, pero nosotros no estamos apoyando ninguna línea partidista, sino que estamos a favor de la iniciativa de despenalizar el aborto en el estado, darle el poder a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, derecho que debe ser garantizado y protegido por el Estado, pues se trata de una cuestión de justicia social. No olvidamos que el actual Código Penal es uno de los más rígidos a nivel nacional en cuestiones de aborto”, comentó Gasca Acevedo.

La propuesta ha sido respaldada por diversos colectivos feministas, nacionales e internacionales.

Decidimos unirnos para apoyar esta propuesta: que el aborto no solo sea despenalizado, sino que sea un tema de salud pública, ya que los abortos clandestinos ponen en riesgo la vida de las guanajuatenses en casi un 18% de mortalidad materna. Una sociedad democrática no puede definirse como tal si una sola mujer no es libre de decidir sobre su propio cuerpo y su futuro reproductivo. Esta no es una lucha contra la religión o la moral, sino una lucha por respetar los derechos humanos”, externó.

El movimiento pide que el aborto sea practicado de manera segura y gratuita para las personas que no puedan acceder a este servicio.

Gasca Acevedo señala que la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación es para no entrar en enfrentamientos con otros grupos.

Comentó que es la segunda ocasión que se presenta esta iniciativa, por lo que habrá más sesiones y se seguirá avanzando, señalando que no quitarán el dedo del renglón.

Guanajuato se considera una sociedad conservadora, y ante este panorama la activista comentó que dándole seguimiento a investigaciones, notaron que no es la ciudadanía la que no lo aprueba (el aborto), sino los propios intereses políticos de la derecha.

Incluso están fingiendo tener organismos pro vida que están en contra de esta iniciativa, lo cual es completamente falso, hemos estado haciendo una investigación para ponerle nombre y apellido a quienes sean los dirigentes de estas iniciativas pro vida y no hay nadie que nos dé la cara, lo cual es algo absurdo, porque no tienen nada que ocultar, esto nos lleva a la conclusión de que es un tema político, en el cual están aventando cualquier iniciativa que no sea del PAN y su movimiento yunquista en el estado, y queremos que permitan, si van a seguir en el poder, en eso no nos vamos a pelear, pero que permitan que haya avances en las leyes aunque no las fomente su bancada”, externó.